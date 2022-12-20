Взрыв в управлении полиции Польши: замглавы ГСЧС Украины отстранен, — МВД

По словам Мариуша Каминского, такую информацию он получил от украинских коллег. Также ему сообщили, что в Украине начали расследование инцидента.

Related video

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский сказал, что в Украине отстранили от должности заместителя главы ГСЧС Дмитрия Бондаря за подаренный гранатомет, который взорвался в кабинете главы полиции Польши. Об этом Каминский написал у себя в Twitter.

По его словам, в Украине также открыли уголовное производство по этому делу.

Как ранее сообщало польское RMF24, глава польской полиции Ярослав Шимчик рассказал, что взрыв, прозвучавший в его кабинете, был такой сильный, что повредил пол, с другой стороны пострадал потолок.

Он получил две пусковые установки от ГСЧС Украины. Его заверили, что они использованные, а потому взорваться не должны.

Шимчик рассказал, что перед взрывом двигал один из подаренных гранатометов по полу. Журналисты взяли комментарий у военных экспертов, которые заявили, что такой гранатомет не мог бы выстрелить сам по себе — если бы не был поврежден и взорван при передислокации. Но также не исключено, что главком полиции мог пережать какой-то элемент установки.

В самом ГСЧС Украины заявили, что подарок был передан Ярославу Шимчику исключительно из добрых намерений.

Ранее Фокус писал, что утром 15 декабря в главном управлении полиции Польши прогремел взрыв. В результате взрыва глава польской полиции получил легкие ранения. Его отправили в больницу. Также легкие ранения получил еще один сотрудник полиции, однако госпитализация ему не потребовалась.

Также сообщалось, что по мнению представителя польских спецслужб Станислава Жарина, российская пропаганда будет использовать данный инцидент для обесценивания польской системы безопасности.