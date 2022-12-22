Сайт із підбору роботи в РФ заблокував Сергіїв через закон про ЛГБТ, — ЗМІ (фото)

На сайті Headhunter стався збій алгоритмів автомодерації, а під цензуру потрапили не лише Сергії, а й користувачі по-батькові Олександрович.

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Популярний сайт вакансій у Росії заблокувала профайли всіх Сергіїв через набрання чинності законом про ЛГБТ. Про це пише видання Baza.

Інцидент, за даними журналістів, стався на популярній з пошуку роботи платформі Headhunter.

Так, адміністрація ресурсу після набрання чинності законом про ЛГБТ заблокувала всіх Сергіїв. Один із користувачів платформи опублікував своє резюме, але служба модераторів відхилила його.

"Приводом для цього став мат у ПІБ, хоча жодних заборонених слів у прізвищі чоловіка не було. Також забанили ще одного користувача на ім'я Сергій — і знову за якийсь мат у ПІБ", — йдеться у повідомленні видання.

Згодом адміністрація платформи Headhunter підтвердила, що на сайті стався збій алгоритмів автомотичної модерації. Під "репресії" потрапили не лише Сергії, а й користувачі по-батькові Олександрович. Керівництво порталу запевнило, що жодного злого наміру в масовому блокуванні вказаних користувачів не було.

[ + – ] У РФ заблокували резюме росіян через закон про ЛГБТ [ + – ] У РФ заблокували резюме росіян через закон про ЛГБТ [ + – ] У РФ заблокували резюме росіян через закон про ЛГБТ

Зазначимо, що раніше в окупованому Криму оголосили набір різноробів, які готові копати окопи навколо захопленого Мелітополя. Працівникам готові платити щодня по 5 тисяч рублів та обіцяють укласти офіційний трудовий договір.

Також повідомлялося, що на російських платформах із пошуку роботи шукають охочих рити окопи у Бєлгородській, Луганській та Запорізькій областях. Роботодавці на сайтах Avito та Headhunter пропонують різноробам зарплату майже до 260 тисяч рублів і стверджують, що готові взяти навіть інвалідів.