Сайт по подбору работы в РФ заблокировал Сергеев из-за закона о ЛГБТ, — СМИ (фото)

На сайте Headhunter произошел сбой алгоритмов автомодерации, а под цензуру попали не только Сергеи, но и пользователи с отчеством Александрович.

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Популярный сайт вакансий в России заблокировала профайлы всех Сергеев из-за вступления в силу закона о ЛГБТ. Об этом пишет российское издание Baza.

Инцидент, по данным журналистов, произошел на популярной по поиску работы платформе Headhunter.

Так, администрация ресурса после вступления в силу закона о ЛГБТ заблокировала всех Сергеев. Один из пользователей платформы опубликовал свое резюме, но служба модераторов отклонила его.

"Поводом для этого стал мат в ФИО, хотя никаких запретных слов в фамилии мужчины не было. Так же забанили еще одного пользователя по имени Сергей — и опять за некий мат в ФИО", — говорится в сообщении издания.

Позже администрация платформы Headhunter подтвердила, что на сайте произошел сбой алгоритмов автомотической модерации. Под "репрессии" попали не только Сергеи, но и пользователи с очетством Александрович. Руководство портала заверило, что никакого злого умысла в массовой блокировке указанных пользователей не было.

[ + – ] В РФ заблокировали резюме россиян из-за закона о ЛГБТ [ + – ] В РФ заблокировали резюме россиян из-за закона о ЛГБТ [ + – ] В РФ заблокировали резюме россиян из-за закона о ЛГБТ

Отметим, что ранее в оккупированном Крыму объявили набор разнорабочих, которые готовы рыть окопы вокруг захваченного Мелитополя. Работникам готовы платить ежедневно по 5 тысяч рублей и обещают заключить официальный трудовой договор.

Также сообщалось, что на российских платформах по поиску работы ищут желающих рыть окопы в Белгородской, Луганской и Запорожской областях. Работодатели на сайтах Avito и Headhunter предлагают разнорабочим зарплату почти до 260 тысяч рублей и утверждают, что готовы взять даже инвалидов.