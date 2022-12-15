В России активно ищут желающих рыть окопы за деньги: берут даже инвалидов, — СМИ (фото)

Разноробочим, которые будут выполнять задания в Белгородской, Запорожской и Луганской областях, обещают зарплату почти до 260 тысяч рублей.

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В России активно набирают людей, которые за денежное вознаграждение будут рыть окопы и обустраивать блиндажи. Об этом пишет российский Telegram-канал "Можем объяснить".

По данным журналистов, на платформе Avito и Headhunter, а также в соцсети "ВКонтакте" опубликовали объявления о наборе желающих рыть окопы в Белгородской, Запорожской и Луганской областях.

Соискателям предлагают работу вахтовым методом от 30 до 90 дней с зарплатой от 89 до 258 тысяч рублей. В обязанности разноробочих, как сказано в одном из объявлений, входит рытье окопов, строительство укреплений и блиндажей, сборка деревянных щитов для укрепления траншей, установка противотанковых пирамид и обшивка вагончиков сталью.

[ + – ] В РФ активно набирают желающих рыть окопы за деньги

Работодатель готов набирать людей без опыта работы, а также граждан с инвалидностью. Самое главное требование — быть физически здоровым для выполнения задач.

Журналисты обращают внимание, что вакансию опубликовала компания "СтройКом", которая ранее участвовала в строительстве Крымского моста, олимпийских объектов и "Лахта-центра", который принадлежит "Газпрому".

"На сайтах с отзывами о работодателях можно найти множество негативных высказываний от рабочих: живут в армейских палатках, бытовые условия плохие, зарплаты задерживают и платят не полностью. Не клюйте на компанию ООО "Стройком", сколько бы не пообещали вам. Бегите оттуда", — говорится в сообщении Telegram-канала.

[ + – ] В РФ активно набирают желающих рыть окопы за деньги [ + – ] В РФ активно набирают желающих рыть окопы за деньги

Отметим, что оккупанты в Крыму активно готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ. Захватчики укрепляют береговую линию, а также обстраивают блиндажи и минные заграждения, ожидая прорыва тяжелой техники Украины.

Также сообщалось, что жителям оккупированного Крыма за деньги предлагают рыть окопы вокруг Мелитополя. Разноробочим обещают ежедневную зарплату в 5 тысяч рублей.