У Росії активно шукають охочих рити окопи за гроші: беруть навіть інвалідів, — ЗМІ (фото)

Різноробочим, які виконуватимуть завдання у Бєлгородській, Запорізькій і Луганській областях, обіцяють зарплатню майже до 260 тисяч рублів.

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У Росії активно набирають людей, які за грошову винагороду будуть рити окопи й облаштовувати бліндажі. Про це пише російський Telegram-канал "Можем объяснить".

За даними журналістів, на платформі Avito та Headhunter, а також у соцмережі "ВКонтакте" опублікували оголошення про набір охочих рити окопи у Бєлгородській, Запорізькій і Луганській областях.

Людям пропонують роботу вахтовим методом від 30 до 90 днів із зарплатою від 89 до 258 тисяч рублів. До обов'язків різноробочих, як сказано в одному з оголошень, входить копання окопів, будівництво укріплень та бліндажів, складання дерев'яних щитів для зміцнення траншей, встановлення протитанкових пірамід та обшивка вагончиків сталлю.

[ + – ] В РФ активно набирають охочих рити окопи за гроші

Роботодавець готовий набирати людей без досвіду роботи та громадян з інвалідністю. Найголовніша вимога — бути фізично здоровим для виконання завдань.

Журналісти звертають увагу, що вакансію опублікувала компанія "СтройКом", яка раніше брала участь у будівництві Кримського мосту, олімпійських об'єктів та "Лахта-центру", який належить "Газпрому".

"На сайтах із відгуками про роботодавців можна знайти безліч негативних висловлювань від робітників: живуть в армійських наметах, побутові умови погані, зарплати затримують і платять не повністю. Не клюйте на компанію ТОВ "Будком", скільки б не пообіцяли вам. Тікайте звідти", — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

[ + – ] В РФ активно набирають охочих рити окопи за гроші [ + – ] В РФ активно набирають охочих рити окопи за гроші

Зазначимо, що окупанти в Криму активно готуються до можливого контрнаступу ЗСУ. Загарбники зміцнюють берегову лінію, а також оббудовують бліндажі та мінні загородження, очікуючи на прорив важкої техніки України.

Також повідомлялося, що мешканцям окупованого Криму за гроші пропонують копати окопи навколо Мелітополя. Різноробочим обіцяють щоденну зарплату 5 тисяч рублів.