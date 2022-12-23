Досягла повної бойової готовності: в Угорщині сформували бойову групу НАТО

Глава оборонного відомства Крістоф Салай-Бобровницький уточнив, що багатонаціональну бойову групу у складі НАТО було створено в Угорщині у зв'язку з російсько-українською війною.

Related video

В Угорщині в повну бойову готовність було приведено багатонаціональну групу НАТО, яка була створена для посилення так званого "східного крила" Альянсу. Про це 23 грудня повідомив міністр національної оборони Крістоф Салай-Бобровницький.

Відомо, що глава профільного міністерства в п'ятницю зустрівся з міністром оборони Італії Гвідо Кросетто на військовій базі в угорському місті Папа.

"Після війни в Україні одним із найважливіших рішень НАТО було створення чотирьох додаткових бойових груп для посилення так званого східного крила", — сказав Салай-Бобровницький.

За його словами, одну з таких груп було створено в Угорщині під керівництвом місцевих військових і вже до кінця вересня досягла повної бойової готовності.

Зауважимо, що до бойової групи, сформованої в Угорщині, входять також військовослужбовці, які прибули зі США, Туреччини, Хорватії та Чорногорії.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європу готуватися до затяжної війни. Він передрік Європі "економіку на колінах" і "затяжну війну", заявивши, що Угорщині потрібна армія, здатна гарантувати мир.

Кілька днів тому Фокус також писав про те, що 101 десантна дивізія США знаходиться біля кордонів України і готується вступити в бій. Американський підрозділ розміщений близько до українського кордону — так, щоб можна було вести збір розвідданих і відстежувати винищувачі в межах Чорного моря.