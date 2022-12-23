Достигла полной боевой готовности: в Венгрии сформировали боевую группу НАТО

Глава оборонного ведомства Кристоф Салай-Бобровницкий уточнил, что многонациональная боевая группа в составе НАТО была создана в Венгрии в связи в российско-украинской войной.

Related video

В Венгрии в полную боевую готовность была приведена многонациональная группа НАТО, которая была создана для усиления так называемого "восточного крыла" Альянса. Об этом 23 декабря сообщил министр национальной обороны Кристоф Салай-Бобровницкий.

Известно, что глава профильного министерства в пятницу встретился с министром обороны Италии Гвидо Кросетто на военной базе в венгерском городе Папа.

"После войны в Украине одним из важнейших решений НАТО было создание четырех дополнительных боевых групп для усиления так называемого восточного крыла", — сказал Салай-Бобровницкий.

По его словам, одна из таких групп была создана в Венгрии под руководством местных военных и уже к концу сентября достигла полной боевой готовности.

Заметим, что в боевую группу, сформированную в Венгрии, входят также военнослужащие, прибывшие из США, Турции, Хорватии и Черногории.

Напомним, в октябре 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу готовиться к затяжной войне. Он предрек Европе "экономику на коленях" и "затяжную войну", заявив, что Венгрии нужна армия, способная гарантировать мир.

Несколько дней назад Фокус также писал о том, что 101-я десантная дивизия США находится у границ Украины и готовится вступить в бой. Американское подразделение размещено близко к украинской границе — таким образом, чтобы можно было вести сбор разведданных и отслеживать истребители в пределах Черного моря.