Підірвали ручну гранату: у Стокгольмі пролунав вибух (фото)
З місця події втекли кілька людей у темному одязі. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Ввечері 27 грудня біля воріт житлового будинку на півдні столиці Швеції Стокгольма пролунав вибух. Про це пише місцеве видання Aftonbladet.
Пригода сталася в районі Енскедедален. Місцевий житель почув гучні звуки, після чого помітив дим на сходовому майданчику та зателефонував за номером екстрених служб.
На місці вибуху поліція знайшла уламки ручної гранати.
Як розповіли свідки, з місця події втік автомобіль і кілька людей у темному одязі.
Наразі поліція проводить розслідування інциденту.
Згідно з попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждалих немає.
Нагадаємо, 30 листопада біля посольства України в Іспанії пролунав вибух. У руках коменданта посольства вибухнув конверт, чоловік зазнав незначних травм.
Пізніше поліція з'ясувала, що бомбу відправили з міста Вальядолід.