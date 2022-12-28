Підірвали ручну гранату: у Стокгольмі пролунав вибух (фото)

З місця події втекли кілька людей у темному одязі. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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Ввечері 27 грудня біля воріт житлового будинку на півдні столиці Швеції Стокгольма пролунав вибух. Про це пише місцеве видання Aftonbladet.

Пригода сталася в районі Енскедедален. Місцевий житель почув гучні звуки, після чого помітив дим на сходовому майданчику та зателефонував за номером екстрених служб.

На місці вибуху поліція знайшла уламки ручної гранати.

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Як розповіли свідки, з місця події втік автомобіль і кілька людей у темному одязі.

Наразі поліція проводить розслідування інциденту.

Згідно з попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждалих немає.

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Нагадаємо, 30 листопада біля посольства України в Іспанії пролунав вибух. У руках коменданта посольства вибухнув конверт, чоловік зазнав незначних травм.

Пізніше поліція з'ясувала, що бомбу відправили з міста Вальядолід.