Взорвали ручную гранату: в Стокгольме прогремел взрыв (фото)
С места происшествия убежали несколько людей в темной одежде. В результате взрыва никто не пострадал.
Вечером 27 декабря у ворот жилого дома на юге столицы Швеции Стокгольма прозвучал взрыв. Об этом пишет местное издание Aftonbladet.
Происшествие случилось в районе Энскедедален. Местный житель услышал громкие хлопки, после чего заметил дым на лестничной клетке и позвонил по номеру экстренных служб.
На месте взрыва полиция нашла осколки ручной гранаты.
Как рассказали свидетели, с места происшествия скрылся автомобиль и несколько человек в темной одежде.
В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.
Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадавших нет.
Напомним, 30 ноября у посольства Украины в Испании прогремел взрыв. В руках коменданта посольства взорвался конверт, мужчина получил незначительные травмы.
Позже полиция выяснила, что бомба была отправлена из города Вальядолид.