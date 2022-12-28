Взорвали ручную гранату: в Стокгольме прогремел взрыв (фото)

С места происшествия убежали несколько людей в темной одежде. В результате взрыва никто не пострадал.

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Вечером 27 декабря у ворот жилого дома на юге столицы Швеции Стокгольма прозвучал взрыв. Об этом пишет местное издание Aftonbladet.

Происшествие случилось в районе Энскедедален. Местный житель услышал громкие хлопки, после чего заметил дым на лестничной клетке и позвонил по номеру экстренных служб.

На месте взрыва полиция нашла осколки ручной гранаты.

[ + – ] В Стокгольме взорвали ручную гранату

Как рассказали свидетели, с места происшествия скрылся автомобиль и несколько человек в темной одежде.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадавших нет.

[ + – ] С места происшествия скрылись неизвестные в темной одежде

Напомним, 30 ноября у посольства Украины в Испании прогремел взрыв. В руках коменданта посольства взорвался конверт, мужчина получил незначительные травмы.

Позже полиция выяснила, что бомба была отправлена из города Вальядолид.