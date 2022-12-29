Італія готова стати гарантом мирної угоди щодо України, — прем'єр-міністр Мелоні

Прем'єр Італії Джорджія Мелоні висловила свою підтримку Україні та повідомила, що зібралася відвідати Київ до кінця лютого 2023 року, щоб реалізувати деякі ініціативи.

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Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у четвер, 29 грудня, під час обговорення підсумків 2022 року заявила про готовність її країни виступити гарантом мирної угоди щодо України. Про це повідомляє газета Fanpage.

"Є труднощі з гарантією мирного процесу надалі, тому я сказала Зеленському, що Італія готова стати гарантом можливої мирної угоди та готова сприяти цьому процесу", — сказала Мелоні на пресконференції журналістам.

Прем'єр-міністр Італії також заявила про намір відвідати Київ до кінця лютого 2023 року.

"Я планую поїхати до Києва до кінця лютого. Тому, що я вважаю, що 24 лютого, рік після початку повномасштабної війни в Україні, це дата, до якої, на мою думку, можуть бути зроблені деякі ініціативи", — додала Мелоні.

При цьому Джорджія Мелоні заявила, що немає особливих ознак того, що Росія хоче миру в Україні. За словами прем'єра, тверда підтримка України є ключовою умовою для підтримки балансу сил на полі бою і, отже, створення умов для миру.

28 грудня повідомлялося, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що РФ готує тактичний ядерний удар по Україні.

Нагадаємо, 14 грудня у ЗМІ писали, що Україна отримає від Франції та Італії системи ППО Mamba. Останні перешкоди передачі усунуто.