Привітали з Різдвом: у Британії помилково розіслали сповіщення про рак легень

Пацієнти британської медичної установи обурилися неуважності персоналу. Деякі люди зізналися, що були близькі до сліз.

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У британському медичному центрі Askern Medical Pract, розташованому неподалік Донкастера, розіслали пацієнтам загальної практики повідомлення про "агресивний рак легень" замість привітання з Різдвом. Про це пише видання Telegraph.

Через кілька хвилин у медустанові помітили свою помилку і повідомили людям, що шкодують про ситуацію, яка склалася.

"Будь ласка, прийміть наші щирі вибачення за відправлене раніше текстове повідомлення. Це було відправлено помилково. Наше звернення до вас мало звучати так: Ми бажаємо вам щасливого Різдва та щасливого Нового року", — написали в Askern Medical Pract.

Деякі пацієнти медичного центру висловили у соціальних мережах обурення подібною неуважністю працівників. У Telegraph згадують про Вікі Саутгейт, яка написала, що її "трясе і вона близька до сліз".

На своїй сторінці у Facebook Саутгейт зазначила, що розсилку з помилковим діагнозом отримала велика кількість людей. За її словами, із медичним центром "явно щось не так".

58-річний Кріс Рід із Нортона згадує, що його близька людина розплакалася, коли побачила сповіщення про діагноз. Він також повідомив, що не зміг додзвонитися до медустанови через перевантаженість телефонної лінії. Чоловік особисто з'явився до центру за поясненнями, де йому сказали, що сталася помилка.

На даний момент, Askern Medical Pract ніяк не прокоментували цей інцидент.

Раніше ми повідомляли, що мережа ресторанів KFC вибачилася за рекламну розсилку з пропозицією відсвяткувати річницю "Кришталевої ночі" куркою з сиром. У компанії пояснили, що сталася "помилка в системі".

Фокус також писав, що у Британській асоціації ілюстраторів вибачилися за конкурс, у якому перемогла росіянка, яка намалювала українців. За словами представників організації, конкурс провели на сайті помилково, і він був організований третьою стороною. Виручені за публікацію гроші пообіцяли переказати на допомогу українцям.