Поздравили с Рождеством: в Британии по ошибке разослали оповещение о раке легких

Пациенты британского медицинского учреждения возмутились невнимательности персонала. Некоторые люди признались, что были близки к слезам.

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В британском медицинском центре Askern Medical Pract, расположенном недалеко от Донкастера, разослали пациентам общей практики сообщение об "агрессивном раке легких" вместо поздравления с Рождеством. Об этом пишет издание Telegraph.

Спустя насколько минут в медучреждении заметили свою ошибку и сообщили людям, что сожалеют о сложившийся ситуации.

"Пожалуйста, примите наши искренние извинения за отправленное ранее текстовое сообщение. Это было отправлено по ошибке. Наше обращение к вам должно было звучать так: Мы желаем вам счастливого Рождества и счастливого Нового года", — написали в Askern Medical Pract.

Некоторые пациенты медицинского центра выразили в социальных сетях возмущение подобной невнимательностью сотрудников. В Telegraph упоминают о Вики Саутгейт, которая написала, что ее "трясет и она близка к слезам".

На своей странице в Facebook Саутгейт отметила, рассылку с ошибочным диагнозом получило большое количество людей. По ее словам, с медицинским центром "явно что-то не так".

58-летний Крис Рид из Нортона вспоминает, что его близкий человек расплакался, когда увидел оповещение о диагнозе. Он также сообщил, что не смог дозвониться в медучреждение из-за перегруженности телефонной линии. Мужчина лично явился в центр за объяснениями, где ему сказали, что произошла ошибка.

На данный момент, в Askern Medical Pract никак не прокомментировали данный инцидент.

Ранее мы сообщали, что сеть ресторанов KFC принесла свои извинения за рекламную рассылку с предложением отпраздновать годовщину "Хрустальной ночи" курицей с сыром. В компании объяснили, что произошла "ошибка в системе".

Фокус также писал, что в Британской ассоциации иллюстраторов извинились за конкурс, в котором победила россиянка, нарисовавшая украинцев. По словам представителей организации, конкурс провели на сайте по ошибке, и он был организован третьей стороной. Вырученные за публикацию деньги пообещали перевести на помощь украинцам.