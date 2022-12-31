"Великий розкол у США": Трамп відреагував на публікацію своїх податкових декларацій

Колишній американський президент заявив, що опубліковані документи демонструють його успіх.

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Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував демократів із Комітету Палати представників за оприлюднення його податкових декларацій. Про це повідомляє видання The Hill.

Американський підприємець вважає, що цей крок потягне за собою тяжкі наслідки для американського суспільства.

"Демократи ніколи не повинні були цього робити, Верховний суд ніколи не повинен був схвалювати це, і це призведе до жахливих речей для багатьох людей. Великий розкол у США тепер стане ще більше", — прокоментував ситуацію експрезидент США.

Трамп також заявив, що публікація його особистих та ділових податкових декларацій показує його успішність у побудові бізнесу.

"Податкові декларації "Трампа" ще раз показують, наскільки гордо я досяг успіху і як я зміг використовувати амортизацію та різні інші податкові відрахування як стимул для створення тисяч робочих місць, чудових структур і підприємств", — сказав колишній американський лідер.

Навіщо знадобилося публікувати декларації Трампа

Відредаговані версії особистих та комерційних податкових декларацій Дональда Трампа за період з 2015 до 2020 року були оприлюднені у п'ятницю, 30 грудня. Документи свідчать, що під час свого президентського терміну Трамп кілька років не сплачував податки.

Ухилятися від виплат у Трампа виходило завдяки використанню податкових пільг та політики, спрямованої на заохочення інвестицій у бізнес. За даними Комітету шляхів та коштів, перші два роки на посаді керівника країни Дональд Трамп не проходив обов'язкової перевірки Податкового управління США.

Рішення про публікацію податкових декларацій Дональда Трампа було ухвалено за підсумком голосування Комітету палати представників США 20 грудня. Демократи вимагали оприлюднення цих даних протягом трьох років.

Представники демократичної партії США наголошували, що під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп відмовився надавати звіти про свої прибутки. За даними американських ЗМІ, колишній президент міг ухилятися від податкових виплат упродовж 10 років.

Про несплату політиком податків також згадувала Хілларі Клінтон. Під час дебатів у 2016 році вона звинуватила опонента у тому, що він не сплачував федеральний прибутковий податок. У відповідь Дональд Трамп сказав, що "це робить його розумним".

Нагадаємо, що 19 грудня комітет Палати представників, який розслідував штурм Капітолія 6 січня 2021 року, звинуватив колишнього президента США Дональда Трампа у 4 злочинах. Йому пред'являють підбурювання до повстання, перешкоджання офіційному слідству, змову, і хибні свідчення федеральному уряду.

Ще Фокус писав про те, що згідно з даними опитування USA Today та Університету Саффолка, більшість американських республіканців більше не підтримують Дональда Трампа. Губернатор Флориди Рон ДеСантіс випереджає експрезидента на 23% в опитуваннях Республіканської партії щодо праймеріз 2024 року.