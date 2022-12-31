"Большой раскол в США": Трамп отреагировал на публикацию своих налоговых деклараций

Бывший американский президент заявил, что опубликованные документы демонстрируют его успех.

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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал демократов из Комитета Палаты представителей за обнародование его налоговых деклараций. Об этом сообщает издание The Hill.

Американский предприниматель считает, что данный шаг потянет за собой тяжелые последствия для американского общества.

"Демократы никогда не должны были этого делать, Верховный суд никогда не должен был одобрять это, и это приведет к ужасным вещам для очень многих людей. Великий раскол в США теперь станет еще больше", — прокомментировал ситуацию экс-президент США.

Трамп также заявил, что публикация его личных и деловых налоговых деклараций показывает его успешность в построении бизнеса.

"Налоговые декларации "Трампа" еще раз показывают, насколько гордо я добился успеха и как я смог использовать амортизацию и различные другие налоговые вычеты в качестве стимула для создания тысяч рабочих мест, великолепных структур и предприятий", — сказал бывший американский лидер.

Зачем понадобилось публиковать декларации Трампа

Отредактированные версии личных и коммерческих налоговых деклараций Дональда Трампа за период с 2015 по 2020 год были обнародованы в пятницу, 30 декабря. Документы свидетельствуют о том, что во время своего президентского срока Трамп несколько лет не платил налоги.

Уклоняться от выплат у Трампа получалось благодаря использованию налоговых льгот и политики, направленной на поощрение инвестиций в бизнес. По данным Комитета путей и средств, первые два года на посту руководителя страны Дональд Трамп не проходил обязательную проверку Налогового управления США.

Решение о публикации налоговых деклараций Дональда Трампа было принято по итогу голосования Комитета палаты представителей США 20 декабря. Демократы добивались обнародования этих данных в течение трех лет.

Представители демократической партии США отмечали, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп отказался предоставлять отчеты о своих доходах. По данным американских СМИ, бывший президент мог уклоняться от налоговых выплат на протяжении 10 лет.

О неуплате политиком налогов также упоминала Хиллари Клинтон. Во время дебатов в 2016 году она обвинила оппонента в том, что он не платил федеральный подоходный налог. В ответ на это Дональд Трамп сказал, что "это делает его умным".

Напомним, что 19 декабря комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в 4 преступлениях. Ему предъявляют подстрекательство к восстанию, воспрепятствование официальному следствию, заговор, и ложные показания федеральному правительству.

Еще Фокус писал о том, что согласно данным опроса USA Today и Университета Саффолка, большинство американских республиканцев больше не поддерживают Дональда Трампа. Губернатор Флориды Рон ДеСантис опережает экс-президента на 23% в опросах Республиканской партии насчет праймериз 2024 года.