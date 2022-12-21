"Народ хочет знать": в США проголосовали за обнародование налоговых деклараций Трампа

По данным американских СМИ, в первые годы своей карьеры бывший президент США Дональд Трамп частично или совсем не выплачивал федеральные подоходные налоги.

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Во вторник, 20 декабря Комитет палаты представителей США проголосовал за публикацию налоговых деклараций Дональда Трампа. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

В публикации говорится, что представители Демократической партии США пытались добиться обнародования налоговых деклараций Трампа более чем три года. По итогам голосования комитет должен предоставить общественности налоговые декларации бывшего президента США с 2015 по 2020 год.

Демократы в комментарии изданию вспоминают, что в 2016 году во время предвыборной кампании Дональд Трамп отказывался публиковать отчеты о своих доходах, ссылаясь на продолжающуюся проверку Службы внутренних доходов. Сообщается, что Комитет впервые запросил отчеты только в 2019 году.

"Американский народ хочет знать, принимает ли президент Соединенных Штатов решения, исходя из их интересов или собственных финансовых интересов президента" — прокомментировал ситуацию член палаты представителей Джимми Гомес.

По словам представителя Ллойда Доггетта, в отчетах содержится информация о десятках миллионов долларов. Однако данный факт не удалось подтвердить, так как документы не были обнародованы.

В штабе Трампа назвали голосование Комитета "несправедливым" и обвинили демократов в ведение политически мотивированной игры.

Почему Конгресс может получить налоговые декларации Дональда Трампа?

Журналисты The Washington Post отмечают, что подобные инциденты с американскими президентами не происходили с 1973 года. Тогда Налоговое управление США предоставило декларации президента Ричарда М. Никсона комитету Конгресса.

Первая попытка получения налоговых деклараций Трампа случилась после того, как представители Демократической партии получили большинство в Палате представителей 2019 году. Своим отказом предоставить запрашиваемые документы бывший лидер США нарушил многолетнюю традицию американских кандидатов в президенты.

Согласно информации The New York Times, опубликованной в 2020 году, прежде чем выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, Дональд Трамп уклонялся от уплаты налогов в течение 10 лет. Данное утверждение оспорил представитель Трампа, заявив, что тот выплатил десятки миллионов долларов в виде "личных налогов" федеральному правительству.

О том, что Дональд Трамп не платил федеральный подоходный налог упоминала кандидат от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон во время дебатов. В ответ на обвинение оппонента Трамп заявил, что "это делает меня умным".

Напомним, что бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинули обвинение сразу в 4 уголовных преступлениях. Его обвиняют в подстрекательстве к восстанию, воспрепятствовании официальному разбирательству Конгресса, заговоре с целью обмана правительства США и в ложных заявлениях федеральному правительству.

Фокус также писал о том, что нынешний губернатор Флориды Рон ДеСантис опережает экс-президента США Дональда Трампа на 23% в опросах Республиканской партии насчет праймериз 2024 года за выдвижение на пост главы государства. Директор Центра политических исследований Саффолкского университета Дэвид Палеологос заявил, что избиратели склоняются к "трампизму без Трампа".

Еще мы сообщали, что Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа в Twitter. Данное решение предприниматель принял на основании результатов соответствующего голосования среди пользователей социальной сети. При этом политик не спешит возвращаться в соцсеть.