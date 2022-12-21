"Народ хоче знати": у США проголосували за оприлюднення податкових декларацій Трампа

За даними американських ЗМІ, у перші роки своєї кар'єри колишній президент США Дональд Трамп частково чи зовсім не сплачував федеральні прибуткові податки.

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У вівторок, 20 грудня, Комітет палати представників США проголосував за публікацію податкових декларацій Дональда Трампа. Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

У публікації йдеться про те, що представники Демократичної партії США намагалися домогтися оприлюднення податкових декларацій Трампа більш як три роки. За підсумками голосування комітет має надати громадськості податкові декларації колишнього президента США з 2015 до 2020 року.

Демократи в коментарі виданню згадують, що у 2016 році під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп відмовлявся публікувати звіти про свої доходи, посилаючись на перевірку Служби внутрішніх доходів. Повідомляється, що Комітет уперше запросив звіти лише у 2019 році.

"Американський народ хоче знати, чи ухвалює президент Сполучених Штатів рішення, виходячи з їхніх інтересів або власних фінансових інтересів президента", — прокоментував ситуацію член палати представників Джиммі Гомес.

За словами представника Ллойда Доггетта, у звітах міститься інформація про десятки мільйонів доларів. Однак цей факт не вдалося підтвердити, оскільки документи не було оприлюднено.

У штабі Трампа назвали голосування Комітету "несправедливим" та звинуватили демократів у веденні політично вмотивованої гри.

Чому Конгрес може отримати податкові декларації Дональда Трампа?

Журналісти The Washington Post зазначають, що подібні інциденти з американськими президентами не відбувалися з 1973 року. Тоді Податкове управління США надало декларації президента Річарда М. Ніксона комітету Конгресу.

Перша спроба отримання податкових декларацій Трампа відбулася після того, як представники Демократичної партії отримали більшість у Палаті представників 2019 року. Своєю відмовою надати документи, колишній лідер США порушив багаторічну традицію американських кандидатів у президенти.

Згідно з інформацією The New York Times, опублікованою у 2020 році, перш ніж висунути свою кандидатуру на пост президента, Дональд Трамп ухилявся від сплати податків протягом 10 років. Це твердження оскаржив представник Трампа, заявивши, що той виплатив десятки мільйонів доларів у вигляді "особистих податків" федеральному уряду.

Про те, що Дональд Трамп не платив федеральний прибутковий податок, згадувала кандидат від Демократичної партії 2016 року Гілларі Клінтон під час дебатів. У відповідь на звинувачення опонента Трамп заявив, що "це робить мене розумним".

Нагадаємо, що колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення одразу у 4 кримінальних злочинах. Його звинувачують у підбурюванні до повстання, перешкоджанні офіційному розгляду Конгресу, змові з метою обману уряду США та у хибних заявах федеральному уряду.

Фокус також писав про те, що нинішній губернатор Флориди Рон ДеСантіс випереджає екс-президента США Дональда Трампа на 23% в опитуваннях Республіканської партії щодо праймеріз 2024 року за висування на посаду глави держави. Директор Центру політичних досліджень Саффолкського університету Девід Палеологос заявив, що виборці схиляються до "трампізму без Трампа".

Ще ми повідомляли, що Ілон Маск розблокував аккаунт Дональда Трампа у Twitter. Це рішення підприємець ухвалив на підставі результатів відповідного голосування серед користувачів соціальної мережі. При цьому політик не поспішає повертатися до соцмережі.