Україна винесе на обговорення в ООН проєкт резолюції щодо створення трибуналу проти РФ

За словами заступника міністра закордонних справ, Росія зловживає правами та привілеями постійного члена Ради безпеки ООН, порушуючи безпеку у світі.

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Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що незабаром до Генасамблеї ООН буде винесено резолюцію про створення спецтрибуналу проти Росії. Вона закликала країни ООН підтримати її. Про це пише Укринофрм.

За словами Джапарової, Росія варварськи практикує право сильного щодо України. Це говорить про те, що жодна країна не може почуватися в безпеці, коли така політика у світі практикується.

"Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію щодо створення трибуналу, яку ми збираємося винести на розгляд Генеральної Асамблеї", — сказала вона на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо верховенства права у міжнародних відносинах.

Джапарова заявила, що Росія зловживає правами та привілеями постійного члена Ради безпеки ООН. Це означає, що безпека порушена, а міжнародний порядок поставлений під сумнів, грубо порушується верховенство права.

Заступник глави МЗС України нагадала, що з початку повномасштабної війни РФ з Україною окупанти вбили 453 українські дитини. За її словами, повернути мир в Україну може формула із 10 пунктів, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

Джапарова заявила, що один із ключових пунктів – відновлення справедливості. Однак єдиний спосіб цього досягти полягає у справедливому покаранні російських злочинців. І тому необхідно створити спеціальний суд проти Росії як і, як було організовано Нюрнберзький процес після Другої Першої світової.

Нагадаємо, що раніше постпред РФ в ООН назвав безглуздою ідею трибуналу проти Росії. Василь Небензя заявив, що у нього немає часу коментувати пропозиції української сторони.

Ще Фокус повідомляв, що посол України в Туреччині Василь Боднар, що 24 лютого у США пройде "Саміт миру" з ініціативи Києва. Володимир Зеленський окреслив формулу досягнення миру ще на зустрічі "Великої двадцятки". Тепер ці кроки обговорять у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН.

Також повідомлялося, що на зруйнованому будинку в Бородянці з'явився банер із закликом виключити Росію з ООН. Автори петиції, покликаної виключити Росію із Ради Безпеки ООН, вважають, що на сьогодні зібрано достатньо доказів того, що країна-агресор займає своє місце незаконно.