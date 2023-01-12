Украина вынесет на обсуждение в ООН проект резолюции о создании трибунала против РФ

По словам замминистра иностранных дел, Россия злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН, нарушая безопасность в мире.

Related video

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что в скором времени в Генассамблею ООН будет вынесена резолюция о создании спецтрибунала против России. Она призвала страны ООН поддержать ее. Об этом пишет Укринофрм.

По словам Джапаровой, Россия варварски практикует право сильного в отношении Украины. Это говорит о том, что ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности, когда такая политика в мире практикуется.

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", — сказала она на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях.

Джапарова заявила, что Россия злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН. Это означает, что безопасность нарушена, а международный порядок подвергнут сомнению, грубо нарушается верховенство права.

Замглавы МИД Украины напомнила, что с начала полномасштабной войны РФ с Украиной оккупанты убили 453 украинских ребенка. По ее словам, вернуть мир в Украину может формула из 10 пунктов, которую предложил президент Владимир Зеленский.

Джапарова заявила, что один из ключевых пунктов – восстановление справедливости. Однако единственный способ этого достичь состоит в справедливом наказании российских преступников. Для этого и необходимо создать специальный трибунал против России так же, как был организован Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны.

Напомним, что ранее постпред РФ в ООН назвал нелепой идею трибунала против России. Василий Небензя заявил, что у него "нет времени" комментировать предложения украинской стороны.

Еще Фокус сообщал, что посол Украины в Турции Василий Боднар, что 24 февраля в США пройдет "Саммит мира" по инициативе Киева. Владимир Зеленский обозначил формулу достижения мира еще на встрече "Большой двадцатки". Теперь эти шаги обсудят в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН.

Также сообщалось, что на разрушенном доме в Бородянке появился баннер с призывом исключить Россию из ООН. Авторы петиции, призванной исключить Россию из Совбеза ООН, считают, что на сегодня собрано достаточно доказательств того, что страна-агрессор занимает свое место незаконно.