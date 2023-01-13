"Не повинен заважати": британські політики побоюються за майбутній візит Бориса Джонсона до Києва, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що деякі британські консерватори побоюються, що візит Джонсона може зіпсувати відносини між Зеленським та Ріші Сунаком.

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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує поїздку до України, щоб відвідати президента Володимира Зеленського. Проте високопоставлені консерватори побоюються, що це може підірвати авторитет нинішнього глави британського уряду Ріші Сунака. Про це пише The Guardian.

Видання пише, що Джонсон уже сказав друзям, що має намір найближчими місяцями вирушити до Києва, щоб продемонструвати свою публічну підтримку України у боротьбі з російським агресором. Щоправда, конкретної дати візиту поки що немає.

Повідомляється, що у Лондоні не знали про те, що Джонсон планує відвідати Київ, проте спокійно до цього поставилися. Він отримує охорону безпеки, що фінансується платниками податків під час закордонних поїздок. Передбачається, що українська сторона також надасть йому охорону.

Реакція Консервативної партії Великої Британії

Видання пише, що Тобіас Еллвуд, голова спеціального комітету Палати громад з оборони та колишній армійський офіцер, попередив Джонсона, що він не повинен "втручатися" в офіційні відносини між Великою Британією та Україною.

"Звичайно, Київ буде радий будь-якому високопоставленому відвідувачу із Заходу, не в останню чергу колишньому прем'єр-міністру, який із самого початку був піонером у військовій допомозі Великобританії Україні", — сказав він. .

На думку політика, війна в Україні далека від завершення, а візит Джонсона не повинен заважати обміну повідомленнями між Лондоном та Києвом.

Також неназваний міністр-консерватор припустив, що Борис Джонсон хоче таки "реалізувати момент Черчилля". Для нього важливо продемонструвати важливу роль на світовій арені. Особливо це стосується підтримки України.

"Ситуація там залишається надзвичайно крихкою, тому йому потрібно бути обережним, щоб не поставити під загрозу відносини Ріші із Зеленським", — заявив міністр.

Ще один депутат-консерватор, як повідомляється, припустив, що подорож Джонсона може бути пов'язана з тим, що він хоче підняти свій авторитет і покращити "бренд".

"Це маркетинговий хід, щоб зробити його більш актуальним і організувати більше виступів у США. Він приверне більше уваги, якщо щойно побував в Україні", — сказав депутат.

Раніше Фокус писав, що Великобританія оголосила про додаткові поставки військової допомоги Україні. За словами прем'єр-міністра Ріші Сунака, Великобританія вже передала Україні 1000 зенітних ракет. Щобільше, Київ незабаром отримає нове "обладнання" для перемоги на полі бою.

Ще нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що Ріші Сунак вимагає перевірити, як британська зброя допомагає Україні. За даними журналістів, британський прем'єр хоче отримати щось на кшталт "таблиці Goldman Sachs" щодо війни та того, як застосовуються британські озброєння. З'ясувати, що вклали та що отримали на виході.