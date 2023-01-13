"Не должен мешать": британские политики опасаются за будущий визит Бориса Джонсона в Киев, — СМИ

Журналисты пишут, что некоторые британские консерваторы опасаются, что визит Джонсона может испортить отношения между Зеленским и Риши Сунаком.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует поездку в Украину, чтобы посетить президента Владимира Зеленского. Однако высокопоставленные консерваторы опасаются, что это может подорвать авторитет теперешнего главы британского правительства Риши Сунака. Об этом пишет The Guardian.

Издание пишет, что Джонсон уже сказал друзьям, что намерен в ближайшие месяцы отправиться в Киев, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором. Правда, конкретной даты визита пока нет.

Сообщается, что в Лондоне не знали о том, что Джонсон планирует посетить Киев, однако спокойно к этому отнеслись. Он получает финансируемую налогоплательщиками охрану безопасности во время зарубежных поездок. Предполагается, что украинская сторона также предоставит ему охрану.

Реакция Консервативной партии Великобритании

Издание пишет, что Тобиас Эллвуд, председатель специального комитета Палаты общин по обороне и бывший армейский офицер, предупредил Джонсона, что он не должен "вмешиваться" в официальные отношения между Великобританией и Украиной.

"Конечно, Киев будет рад любому высокопоставленному посетителю с Запада, не в последнюю очередь бывшему премьер-министру, который с самого начала был пионером в военной помощи Великобритании Украине", — сказал он. .

По мнению политика, война в Украине далека от завершения, а визит Джонсона не должен мешать обмену сообщениями между Лондоном и Киевом.

Также неназванный министр-консерватор предположил, что Борис Джонсон хочет все-таки "реализовать момент Черчилля". Для него важно продемонстрировать свою важную роль на мировой арене. Особенно это касается поддержки Украины.

"Ситуация там остается чрезвычайно хрупкой, поэтому ему нужно быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским", — заявил министр.

Еще один депутат-консерватор, как сообщается, предположил, что поездка Джонсона может быть связана с тем, что он хочет поднять свой авторитет и улучшить "бренд".

"Это маркетинговый ход, чтобы сделать его более актуальным и организовать больше выступлений в США. Он привлечет больше внимания, если только что побывал в Украине", — сказал депутат.

Ранее Фокус писал, что Великобритания объявила о дополнительных поставках военной помощи Украине. По словам премьер-министра Риши Сунака, Великобритания уже передала Украине 1000 зенитных ракет. Более того, Киев скоро получит новое "оборудования" для победы на поле боя.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что Риши Сунак потребовал проверить, как британское оружие помогает Украине. По данным журналистов, британский премьер хочет получить нечто вроде "таблицы Goldman Sachs" относительно войны и того, как применяются британские вооружения. Выяснить, что вложили и что получили на выходе.