Від розпаду до громадянської війни: професор описав майбутнє РФ після поразки в Україні

Володимир Путін, як попереджає професор американського університету Олександр Мотиль, готовий на все, і Заходу необхідно прорахувати подальші дії, оскільки на місці Росії можуть виникнути від 5 до 20 нових незалежних держав.

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Росія не здатна виграти повномасштабну війну проти України, а поразка може призвести не лише до розпаду країни, а й спровокувати громадянські конфлікти між суб'єктами федерації. Про це в інтерв'ю ТСН розповів професор політичних наук Ратгарського університету США Олександр Мотиль.

За його словами, у перші дні повномасштабного вторгнення ніхто не міг уявити, що Росія може зникнути з політичної карти світу. 11 місяців війни показали справжній потенціал ЗС РФ і довели, що Україна може виграти збройний конфлікт.

Крім того, як зазначає Мотиль, низка військових невдач автоматично позбавила загарбників статусу найбільшої армії світу. З огляду на те, що Росія нездатна виграти повномасштабну війну, країни Заходу мають розглядати можливий сценарій розпаду РФ.

"Росія може розпастися на частини, що може призвести до громадянської війни або взагалі до війни між різними частинами Росії. Я особисто переконаний, що це не тільки можливо, а й дуже провдоподібно. Це вже не просто фантазія, яка могла б за певних обставин здійснитися. З кожним днем вона стає все реальнішою", — продовжив професор і додав, що Захід має прорахувати подальші дії, оскільки на місці Росії можуть виникнути від 5 до 20 нових незалежних держав.

У спілкуванні з журналістам Мотиль навів приклад початку 90-х років, коли західні країни з обережністю ставилися до можливого розпаду СРСР. Тодішній президент США Джордж Буш-старший, виступаючи у Верховній Раді, стверджував, що українці нібито не повинні займатися націоналізмом, а вже за кілька місяців Радянський Союз зник із карти світу.

Мотиль не сумнівається, що глава Кремля Володимир Путін до останнього триматиметься за свою владу, не шкодуючи "витрачання" власного народу, як він це робить під час війни в Україні.

"Тож тут є різні варіанти (в разі розпаду Росії — ред.), які можуть бути дуже неприємними для всіх, не лише для росіян, українців, а й США та всього світу. Тому потрібно про це думати і якось готуватися. Принаймні щоб ми не були цим захоплені зненацька. А може, треба прискорити цей процес. Але це вже інше складне питання, бо це означає підірвати саму владу Путіна", — резюмував професор в інтерв'ю ТСН.

Подібний прогноз щодо можливого розпаду Росії 11 січня публікувало видання The Financial Times. Автор статті Кейсі Мішель дійшов висновку, що РФ може зникнути з політичної карти світу на тлі низки військових невдач в Україні та хвилі невдоволення, яку виявляють національні меншини всередині федерації.

Декількома днями раніше аналітичний центр Atlantic Council опублікував результати опитування глобальних стратегів щодо майбутнього РФ. Майже кожен другий експерт прогнозує, що в найближче десятиліття Росія стане державою, що "не відбулася", або розпадеться на кілька частин.