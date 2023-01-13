От распада до гражданской войны: профессор описал будущее РФ после поражения в Украине

Владимир Путин, как предупреждает профессор американского университета Александр Мотыль, готов на все, и Западу необходимо просчитать дальнейшие действия, поскольку на месте России могут возникнуть от 5 до 20 новых независимых государств.

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Россия неспособна выиграть полномасштабную войну против Украины, а поражение может привести не только к распаду страны, но и спровоцировать гражданские конфликты между субъектами федерации. Об этом в интервью ТСН рассказал профессор политических наук Ратгарского Университета США Александр Мотыль.

По его словам, в первые дни полномасштабного вторжения никто не мог представить, что Россия может исчезнуть с политической карты мира. 11 месяцев войны показали настоящий потенциал ВС РФ и доказали, что Украина может выиграть вооруженный конфликт.

Более того, как отмечает Мотыль, череда военных неудач автоматически лишила захватчиков статуса самой большой армии мира. На фоне того, что Россия неспособна выиграть полномасштабную войну, страны Запада должны рассматривать возможный сценарий распада РФ.

"Россия может распастись на части, что может привести к гражданской войне, или вообще войне между разными частями России. Я лично убежден, что это не только возможно, но и очень провдоподобно. Это уже не просто фантазия, которая могла бы при определенных обстоятельствах осуществиться. С каждым днем она становится все более реальной", — продолжил профессор и добавил, что Запад должен просчитать дальнейшие действия, поскольку на месте России могут возникнуть от 5 до 20 новых независимых государств.

В общении с журналистам Мотыль привел в пример начало 90-х годов, когда западные страны с осторожностью относились к возможному распаду СССР. Тогдашний президент США Джордж Буш-старший, выступая в Верховной Раде, утверждал, что украинцы якобы не должны заниматься национализмом, а уже через несколько месяцев Советский Союз исчез с карты мира.

Мотыль не сомневается, что глава Кремля Владимир Путин будет до последнего держаться за свою власть, не жалея "пускать в расход" собственный народ, как он это делает во время войны в Украине.

"Так что здесь есть разные варианты (при распаде России — ред.), которые могут быть очень неприятными для всех, не только для россиян, украинцев, но и США и всего мира. Поэтому нужно об этом думать и как-то готовиться. По крайней мере, чтобы мы не были этим застигнуты врасплох. А может быть, надо ускорить этот процесс. Но это уже другой сложный вопрос, потому что это означает подорвать саму власть Путина", — резюмировал профессор в интервью ТСН.

Подобный прогноз о возможном распаде России 11 января публиковало издание The Financial Times. Автор статьи Кейси Мишель пришел к выводу, что РФ может исчезнуть с политической карты мира на фоне череды военных неудач в Украине и волны недовольства, которую проявляют национальные меньшинства внутри федерации.

Несколькими днями ранее аналитический центр Atlantic Council опубликовал результаты опроса глобальных стратегов касательно будущего РФ. Почти каждый второй эксперт прогнозирует, что в ближайшее десятилетие Россия станет "несостоявшимся государством", либо распадется на несколько частей.