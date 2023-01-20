Виконала пісню "Океан Ельзи": суд засудив до 3 років "домашньої хімії" білоруську співачку

Білоруська виконавиця Мер'ям Герасименко виконала минулого року в мінському барі пісню на підтримку України, за що її затримала міліція. Пізніше її звинуватили в тому, що вона брала участь у масових протестах у 2020 році.

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Білоруський суд дав три роки "домашньої хімії" співачці Мер'єм Герасименко, яку в серпні минулого року затримали за виконання пісні гурту "Океан Ельзи". Про це повідомили 20 січня розслідувачі моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

4 серпня 2022 року в мінському барі "Банки-бутылки" Мер'єм заспівала пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи", після чого її затримали правоохоронці. За виконання пісні на підтримку України співачка отримала кілька адміністративних термінів, а пізніше на неї порушили кримінальну справу за участь у масових протестах у 2020 році. Її звинуватили в грубому порушенні порядку.

Повідомляється, що після концерту також затримали й власника мінського бару Андрія Жука разом із дружиною Марією. Їх також звинуватили в грубому порушенні порядку, що передбачено ст. 342 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Суд над подружньою парою відбудеться 31 січня.

"Домашня хімія" — це народна назва вироку суду в Білорусі, схожого на умовний термін позбавлення волі в Україні, але з деякими відзнаками. Окрім того, що засуджений має відзначатися в міліції, йому також забороняється відвідувати розважальні заклади й вживати алкоголь (а також перебувати в місцях, де він продається). Для того, щоб залишити населений пункт, засуджений має отримати дозвіл у правоохоронних органах. "Домашньою хімією" називають вирок, який містить формулювання "без направлення до виправної установи відкритого типу".

Нагадаємо, 20 січня політик Олександр Лукашенко відвідав технологічну виставку "Білорусь інтелектуальна" та заявив, що "стояв біля витоків штучного інтелекту".

На день раніше, 19 січня, Лукашенко заявив Лаврову, що задоволений Україною. За його словами, країни Заходу хочуть використати Україну проти Білорусі, а також будують деякі "плани" щодо Мінська та Москви.