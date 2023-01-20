Исполнила песню "Океан Ельзи": суд приговорил к 3 годам "домашней химии" белорусскую певицу

Белорусская исполнительница Мериам Герасименко исполнила в прошлом году в минском баре песню в поддержку Украины, за что ее задеражала милиция. Позже ее обвинили в том, что она принимала участие в массовых протестах в 2020 году.

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Белорусский суд дал три года "домашней химии" певице Мерием Герасименко, которую в августе прошлого года задержали за исполнение песни группы "Океан Ельзи". Об этом 20 января сообщили расследователи мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Так, 4 августа 2022 года в минском баре "Банки-бутылки" Мерием спела песню "Обійми" группы "Океан Ельзи", после чего ее задержали провоохранители. За исполнение песни в поддержку Украины певица получила несколько административных сроков, а позже на нее завели уголовное дело за участие в массовых протестах в 2020 году. Ее обвинил в грубом нарушении порядка.

Сообщается, что после концерта также задержали и владельца минского бара Андрея Жука вместе с его супругой Марией. Их также обвинили в грубом нарушении порядка, что предусмотрено ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Суд над супружеской парой состоится 31 января.

"Домашняя химия" — это народное название приговора суда в Беларуси, похожего на условной срок лишения свободы в Украине, но с некоторыми отличиями. Помимо того, что осужденный должен отмечаться в милиции, ему также запрещается посещать развлекательные заведения и употреблять алкоголь (а также находится в местах, где он продается). Для того чтобы покинуть населенный пункт, осужденный должен получить разрешение в правоохранительных органах. "Домашней химией" называют приговор, который содержит формулировку "без направления в исправительное учреждение открытого типа".

Напомним, 20 января политик Александр Лукашенко посетил технологическую выставку "Беларусь интеллектуальная" и заявил, что "стоял у истоков по искусственному интеллекту".

Днем ранее, 19 января, Лукашенко заявил Лаврову, что доволен Украиной. По его словам, страны Запада хотят использовать Украину против Беларуси, а также строят некоторые "планы" в отношении Минска и Москвы.