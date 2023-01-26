Байден планує відвідати Європу на річницю російського вторгнення в Україну, — NBC

Американський лідер у ході свого візиту може відвідати Польщу, де може бути оголошено новий великий пакет військової допомоги для українських військових.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден планує відвідати Європу. Візит американського лідера буде пов'язаний із роковинами повномасштабної російської агресії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Про цеповідомив кореспондент NBC Джош Лендерман у Twitter.

Він заявив, що його джерела в Білому повідомили, що президент США розглядає можливість своєї поїздки в Європу наступного місяця.

"Байден розглядає можливість поїздки в Європу у зв'язку з роковинами вторгнення в Україну наступного місяця, повідомляють джерела", — написав журналіст.

За інформацією видання, зараз керівництво США розглядає кілька варіантів, до якої саме країни приїде американський президент, зокрема, це може бути Польща.

Крім того, у повідомленні зазначається, що представники президента США обговорюють можливість надання ще одного великого пакету військової допомоги Україні, про який буде оголошено наприкінці лютого.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що під час виступу 25 лютого президент США Джо Байден підтвердив відправку в Україну 31 одиниці американських танків M1 Abrams у зв'язку з побоюваннями щодо нового російського наступу цієї весни. Цього буде достатньо для формування танкового батальйону.

Крім того, 20 січня видання Reuters повідомило, що керівництво США радить Україні не поспішати розпочинати великий наступ на позиції російських військ, доки не буде отримано все анонсоване озброєння зі США, а військовослужбовці не пройдуть необхідну підготовку.