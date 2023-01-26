Байден планирует посетить Европу на годовщину российскго вторжения в Украину, — NBC

Американский лидер в ходе своего визита может посетить Польшу, где может быть объявлено о новом крупном пакете военной помощи для украинских военных.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует посетить Европу. Визит американского лидера будет связан с годовщиной полномасштабной российской агрессии против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил корреспондент NBC Джош Лендерман в Twitter.

Он заявил, что его источники в Белом сообщили, что президент США рассматривает возможность своей поездки в Европу в следующем месяце.

"Байден рассматривает возможность поездки в Европу в связи с годовщиной вторжения в Украину в следующем месяце, сообщают источники", — написал журналист.

По информации издания, сейчас руководство США рассматривает несколько вариантов, в какую именно страну приедет американский президент, в частности это может быть Польша.

Кроме того, в сообщении указывается, что представители президента США обсуждают возможность предоставления еще одного крупного пакета военной помощи Украине, о котором будет объявлено в конце февраля.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в ходе выступления 25 февраля президент США Джо Байден подтвердил отправку в Украину 31 единиц американских танков M1 Abrams в связи с опасениями по поводу нового российского наступления этой весной. Этого будет достаточно для формирования танкового батальона.

Кроме того, 20 января издание Reuters сообщило, что руководство США советует Украине не спешить начинать крупное наступление на позиции российских войск, пока не будут получено все анонсированное вооружение из США, а военнослужащие не пройдут необходимую подготовку.