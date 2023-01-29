В Австралії загубили смертельну капсулу з радіацією: влада припустила, що її не знайдуть ніколи

Капсула з дозою цезію-137 випала з вантажівки під час руху десь на шляху 1 400 км. Предмет може спровокувати гостру променеву хворобу та рак.

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В Австралії з вантажівки випала радіоактивна капсула із цезієм-137. Влада вже розпочала її пошуки, проте визнала, що вона може виявитися безуспішною. Небезпечний предмет здатний спровокувати гостру променеву хворобу та рак. Про це пише видання Guardian у неділю, 29 січня.

Капсула розміром 8 мм на 6 мм — керамічне джерело цезію-137 ємністю 19 гігабеккерелів, що зазвичай використовується в датчиках радіації — випала із захищеного пристрою, манометра, на вантажівці, яка їхала з копальні в регіоні Пілбара в Західній Австралії на склад до столиці штату Перте. Відомо, що вантажівка з капсулою виїхала із шахти 12 січня і прибула в Перт 16 січня, проте зникнення капсули було помічене лише через дев'ять днів.

За версією слідства, болт, що кріпить свинцевий манометр, котрий містить капсулу, випав десь під час поїздки і капсула впала через отвір, залишений відсутнім болтом.

"Є ймовірність того, що ми не зможемо знайти (капсулу). Це можливо", — визнали у керівництві рятувальної служби Західної Австралії.

Департамент пожежної та аварійної служби штату вже розгорнув пошукові групи з пристроями виявлення радіації та металодетекторами на критичних ділянках маршруту вантажівки, зокрема у густонаселених районах. Пошуки ускладнені тим, що загальна відстань, яку проїхала вантажівка з копальні до Перта становить приблизно 1 400 км.

Тим часом рятувальники заявили, що влада Західної Австралії вже завозить нове обладнання для виявлення радіації, яке може бути встановлене на автомобілях у регіоні.

Радіоактивний матеріал капсули, що випромінює як гамма-, так і бета-промені, має період напіврозпаду 30 років. Близька дія може призвести до опіків, більш тривале опромінення може призвести до гострої променевої хвороби й існує довгостроковий ризик розвитку раку.

"Ми стурбовані тим, що хтось візьме (капсулу), не знаючи, що це таке, вирішить, що це щось цікаве та залишить її собі", — заявили в австралійському департаменті охорони здоров'я.

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