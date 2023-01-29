В Австралии потеряли смертельную капсулу с радиацией: власти допустили, что ее не найдут никогда

Капсула с дозой цезия-137 выпала из грузовика во время движения где-то на пути в 1400 км. Предмет может спровоцировать острую лучевую болезнь и рак.

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В Австралии из грузовика выпала радиоактивная капсула с цезием-137. Власти уже начали ее поиски, однако признали, что они могут оказаться безуспешными. Опасный предмет способен спровоцировать острую лучевую болезнь и рак. Об этом пишет издание Guardian в воскресенье, 29 января.

Капсула размером 8 мм на 6 мм — керамический источник цезия-137 емкостью 19 гигабеккерелей, обычно используемый в датчиках радиации — выпала из защищенного устройства, манометра, на грузовике, который ехал с рудника в регионе Пилбара в Западной Австралии на склад в столицу штата Перте. Известно, что грузовик с капсулой выехал из шахты 12 января и прибыл в Перт 16 января, однако пропажа капсулы была обнаружена только девять дней спустя.

По версии следствия, болт, крепящий свинцовый манометр, содержащий капсулу, выпал где-то во время поездки и капсула упала через отверстие, оставленное отсутствующим болтом.

"Есть вероятность того, что мы не сможем найти (капсулу). Это возможно", — признали в руководстве спасательной службы Западной Австралии.

Департамент пожарной и аварийной службы штата уже развернул поисковые группы с устройствами обнаружения радиации и металлодетекторами на критических участках маршрута грузовика, в частности, в густонаселенных районах. Поиски осложнены тем, что общее расстояние, которое проехал грузовик с рудника до Перта составляет около 1400 км.

Тем временем спасатели заявили, что власти Западной Австралии уже завозят новое оборудование для обнаружения радиации, которое может быть установлено на автомобилях в регионе.

Радиоактивный материал капсулы, излучающий как гамма-, так и бета-лучи, имеет период полураспада 30 лет. Близкое воздействие может привести к ожогам, более продолжительное облучение может привести к острой лучевой болезни, и существует долгосрочный риск развития рака.

"Мы обеспокоены тем, что кто-то возьмет (капсулу), не зная, что это такое, решит, что это что-то интересное и оставит ее себе", — заявили в австралийском департаменте здравоохранения.

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