"Через війну в Україні": фонд добробуту Норвегії витратив за рік $164 млрд

Норвезький фонд добробуту, який був заснований 25 років тому, вдруге у своїй історії зазнав великих збитків за підсумками року.

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Норвезький державний фонд національного добробуту, загальний капітал якого становить $1,3 трлн, минулого року втратив 14% коштів або $164 млрд. Про це заявило керівництво фонду, повідомляє Bloomberg.

Втрати фонду у 2022 році стали найбільшими з часів глобальної кризи, яка була у 2008 році. Керівництво фонду заявило, що причиною збитків стала світова інфляція та російська агресія проти України.

Фонд було засновано в 1990-х роках для інвестицій коштів, одержаних за нафтові багатства країни. Структура має довгостроковий інвестиційний горизонт, який досяг середньої прибутковості 6% за 25 років роботи.

Усі кошти фону інвертуються суворо за мандатом від Міністерства фінансів країни. Минулого року уряд вклав у фонд $110 млрд.

Попри рекордні збитки вартість фонду загалом зросла на 89 мільярдів крон або $8,9 мільярдів у річному вимірі частково завдяки слабкій норвезькій валюті й рекордному припливу нафтогазових доходів у розмірі 1,1 трильйона крон.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 24 січня норвезькі ЗМІ повідомили, що країна може передати Україні до 8 німецьких танків Leopard 2 A5.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що за останній рік експорт газу з Росії в Європу трубопроводами різко впав, проте загальний рівень продажів зрідженого природного газу зріс на 8,6%.