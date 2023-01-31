"Из-за войны в Украине": фонд благосостояния Норвегии потреял за год $164 млрд

Норвежский фонд благосостояния, который был основан 25 лет назад, второй раз в своей истории понес большие убытки по итогам года.

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Норвежский государственный фонд национального благосостояния, общий капитал которого составляет $1,3 трлн, в прошлом году потерял 14% средств или $164 млрд. Об этом заявило руководства фонда, сообщает Bloomberg.

Потери фона в 2022 году стали самыми крупными со времен глобального кризиса, который был в 2008 году. Руководство фонда заявило, что причиной убытков стала мировая инфляция и российская агрессия против Украины.

Фонд был основан в 1990-х годах для инвестиций средств, полученных за нефтяные богатства страны. Структура имеет долгосрочный инвестиционный горизонт, который достиг средней доходности в 6% за 25 лет работы.

Все средства фона инвертируются строго по мандату от Министерства финансов страны. В прошлом году правительство вложило в фонд $110 млрд.

Несмотря на рекордные убытки, стоимость фонда в целом выросла на 89 миллиардов крон или $8,9 миллиардов в годовом измерении, частично благодаря слабой норвежской валюте и рекордному притоку нефтегазовых доходов в размере 1,1 триллиона крон.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 24 января Норвежские СМИ сообщили, что страна может передать Украине до 8 немецких танков Leopard 2 A5.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что за последний год экспорт газа из России в Европу по трубопроводам резко упал, однако общий уровень продаж сжиженного природного газа вырос на 8,6%.