Без Карла та Єлизавети: Австралія відмовиться від британських монархів на своїх банкнотах

На новій 5-доларовій банкноті замість британського монарха зобразять корінні народи Австралії. У Центробанку країни заявили, що хочуть у такий спосіб "більше розповісти про свою історію та спадщину".

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Центральний банк Австралії вирішив відмовитись від зображення британських монархів на своїх банкнотах. Зокрема, регулятор вирішив помістити на свою 5-доларову банкноту зображення корінних народів континенту, а не короля Великої Британії Карла III. Наразі на купюрі зображено портрет померлої королеви Єлизавети II. Про це у четвер, 2 лютого, пише видання Associated Press.

Банкнота 5 австралійських доларів була єдиною банкнотою держави, що залишилася, на якій все ще був зображений монарх Сполученого Королівства. Центробанк заявив, що рішення змінити дизайн купюри надійшло за консультацією з урядом, який підтримав цей крок. Водночас політичні опоненти чинної влади назвали цей захід "політично вмотивованим".

У той же час, все ще очікується, що британський король Карл III з'явиться на монетах.

"Але купюра 5 доларів розповість більше про нашу історію, нашу спадщину та нашу країну, і я вважаю це гарною річчю", — сказав головний скарбник Австралії Джим Чалмерс.

При цьому, за його словами, на звороті банкноти все ще буде зображено парламент Великої Британії. Тепер Центробанк Австралії планує проконсультуватися з групами корінних народів у процесі розробки банкноти 5 доларів, й очікується, що цей процес триватиме кілька років, перш ніж нова банкнота вийде в обіг.

Поточні 5 австралійських доларів випускатимуться доти, доки не буде представлений новий дизайн, і залишаться законним платіжним засобом навіть після того, як нова купюра увійде в обіг. Очікується, що обличчя короля Карла ІІІ з'явиться на австралійських монетах наприкінці цього року, йдеться у публікації.

Нагадаємо, новий король Великої Британії Карл III буде коронований 6 травня 2022 року у Вестмінстерському абатстві, і разом із ним буде коронована Камілла, королева-консорт.

Також ми писали про те, як в Австралії знайшли крихітну радіоактивну капсулу з цезієм-137. Відстань на якому велися пошуки становила приблизно 1,4 тис. км.