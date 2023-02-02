Без Карла и Елизаветы: Австралия откажется от британских монархов на своих банкнотах

На новой 5-долларовой банкноте вместо британского монарха изобразят коренные народы Австралии. В Центробанке страны заявили, что хотят таким образом "больше рассказать о своей истории и наследии".

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Центральный банк Австралии решил отказаться от изображения британских монархов на своих банкнотах. В частности, регулятор решил поместить на свою 5-долларовую банкноту изображение коренных народов континента, а не короля Великобритании Карла III. На данный момент на купюре изображен портрет умершей королевы Елизаветы II. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет издание Associated Press.

Банкнота в 5 австралийских долларов была единственной оставшейся банкнотой государства, на которой все еще был изображен монарх Соединенного Королевства. Центробанк заявил, что решение изменить дизайн купюры последовало за консультацией с правительством, которое поддержало этот шаг. В то же время политические оппоненты действующей власти назвали эту меру "политически мотивированной".

В то же время все еще ожидается, что британский король Карл III появится на монетах.

"Но купюра в 5 долларов расскажет больше о нашей истории, нашем наследии и нашей стране, и я считаю это хорошей вещью", — сказал главный казначей Австралии Джим Чалмерс.

При этом, по его словам, на обратной стороне банкноты все еще будет изображен парламент Великобритании. Теперь Центробанк Австралии планирует проконсультироваться с группами коренных народов при разработке банкноты в 5 долларов, и ожидается, что этот процесс займет несколько лет, прежде чем новая банкнота выйдет в обращение.

Текущие 5 австралийских долларов будут выпускаться до тех пор, пока не будет представлен новый дизайн, и останутся законным платежным средством даже после того, как новая купюра войдет в обращение. Ожидается, что лицо короля Карла III появится на австралийских монетах в конце этого года, говорится в публикации.

Напомним, новый король Великобритании Карл III будет коронован 6 мая 2022 года в Вестминстерском аббатстве, и вместе с ним будет коронована Камилла, королева-консорт.

Также мы писали о том, как в Австралии нашли крошечную радиоактивную капсулу с цезием-137. Расстояние на котором велись поиски составило около 1,4 тыс. км.