"Иголка в стоге сена": в Австралии нашли потерянную ранее радиоактивную капсулу

Район поиска потерянной опасного предмета был огромен и составил около 1400 километров, что эквивалентно расстоянию с крайней точки севера к крайней точке юга Великобритании. Для этого использовали детекторы радиации.

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В Австралии нашли крошечную радиоактивную капсулу с цезием-137, которая была потеряна ранее во время перевозки в грузовике. Аварайные службы страны заявили, что "буквально нашли иголку в стоге сена". Об этом сообщает издание BBC News.

Во время поиска экстренные службы использовали специализированное оборудование, в том числе детекторы радиации. Найти опасную капсулу удалось 1 февраля. Службы по чрезвычайным ситуациям штата Западной австралии рассказали, что оказались "перед лицом, казалось бы, непреодолимых препятствий".

Район поиска потерянной капсулы был огромен и составил около 1400 километров. Это эквивалентно расстоянию с крайней точки севера к крайней точке юга Великобритании.

Считалось, что капсула могла пропасть две недели назад. Устройство является частью плотномера, которое широко используется в горнодобывающей промышленности. Она использовалась на руднике Гудай-Дарри компании Rio Tinto в отдаленном районе Кимберли.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto извинился за потерю устройства, которое могло представлять серьезную опасность при обращении с ним. Радиоактивный предмет имеет диаметр 6 мм и длину 8 мм, он содержит небольшое количество цезия-137, который может вызвать повреждение кожи, ожоги или лучевую болезнь.

Как пропала капсула?

Датчик с капсулой был доставлен компанией-субподрядчиком, которая забрала его с рудника 12 января, чтобы переместить на склад в северо-восточном пригороде Перта. 25 января его распаковали для осмотра, и оказалось, что он был сломан, а радиоактивная капсула исчезла. Один из четырех крепежных болтов и винтов также отсутствовал.

Власти заявили, что вибрации во время транспортировки могли привести к ослаблению болтов, что позволило капсуле упасть через щели в корпусе и грузовике.

Напомним, 29 января власти Австралии предположили, что капсулу не смогут найти никогда. Они были обеспокоены, что кто-то найдет опасный предмет и решит его оставить себе.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что все бананы радиоактивны. Однако ученые заявили, что это типичный пример естественной радиации.