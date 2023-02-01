"Голка в стозі сіна": в Австралії знайшли втрачену раніше радіоактивну капсулу

Район пошуку втраченого небезпечного предмета був величезний і становив близько 1400 кілометрів, що еквівалентно відстані від крайньої точки півночі до крайньої точки півдня Великобританії. Для цього використали детектори радіації.

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В Австралії знайшли крихітну радіоактивну капсулу з цезієм-137, яку було втрачено раніше під час перевезення у вантажівці. Аварайні служби країни заявили, що "буквально знайшли голку в стозі сіна". Про це повідомляє видання ВВС News.

Під час пошуку екстрені служби використовували спеціалізоване обладнання, зокрема детектори радіації. Знайти небезпечну капсулу вдалося 1 лютого. Служби з надзвичайних ситуацій штату Західної Австралії розповіли, що опинилися "перед обличчям, здавалося б, непереборних перешкод".

Район пошуку втраченої капсули був величезний і становив близько 1400 кілометрів. Це еквівалентно відстані від крайньої точки півночі до крайньої точки півдня Великобританії.

Вважалося, що капсула могла зникнути два тижні тому. Пристрій є частиною густиноміру, який широко використовується в гірничодобувній промисловості. Його використовували на руднику Гудай-Даррі компанії Rio Tinto у віддаленому районі Кімберлі.

Гірничодобувний гігант Rio Tinto вибачився за втрату пристрою, який міг становити серйозну небезпеку в разі взаємодії з ним. Радіоактивний предмет має діаметр 6 мм і довжину 8 мм, він містить невелику кількість цезію-137, який може спричинити пошкодження шкіри, опіки чи променеву хворобу.

Як зникла капсула?

Датчик із капсулою був доставлений компанією-субпідрядником, яка забрала його з рудника 12 січня, щоб перемістити на склад у північно-східному передмісті Перта. 25 січня його розпакували для огляду, і виявилося, що його було зламано, а радіоактивна капсула зникла. Один із чотирьох кріпильних болтів і гвинтів також був відсутній.

Влада заявила, що вібрації під час транспортування могли призвести до послаблення болтів, що дозволило капсулі впасти через щілини в корпусі та вантажівки.

Нагадаємо, 29 січня влада Австралії припустила, що капсулу не зможе знайти ніколи. Вони були стурбовані тим, що хтось знайде небезпечний предмет і вирішить його залишити собі.

Раніше, 4 листопада, повідомлялося, що всі банани радіоактивні. Проте вчені заявили, що це є типовим прикладом природної радіації.