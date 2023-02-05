Холодніше, ніж на Марсі: у США зафіксували найнижчу температуру в історії країни

На вершині гори Вашингтон стовпчики термометрів показали температуру -42,2 градуси, а швидкість вітру на схилі досягала 160 км на годину.

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Метеорологи зафіксували на вершині гори Вашингтон у Нью-Гемпширі температуру -42,2°С. За словами вчених-кліматологів, це найнижча температура, зареєстрована в історії Сполучених Штатів. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що швидкість вітру на горі сягала 160 км/год.

У NASA заявили, що на вершині гори Вашингтон цього тижня було трохи холодніше, ніж у середньому на Марсі. Попередній рекорд там було зафіксовано в 2004 році. Тоді температура становила -38,8°С.

Відео, записані некомерційною обсерваторією Маунт-Вашингтон, показують, як екстремально холодний і сильний вітер зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину від арктичного повітряного потоку обрушився на гірську вершину.

Нагадаємо, в Україні, через прихід холодної повітряної маси арктичного походження, очікуються снігопади. Фокус в одному матеріалі зібрав прогнози погоди та розповів, до чого готуватись українцям найближчими днями.

Також Фокус писав, що на початку січня гірськолижні курорти в Альпах були змушені закривати свої траси через аномально високу температуру та відсутність снігу на схилах.