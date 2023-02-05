Холоднее, чем на Марсе: в США зафиксировали самую низкую температуру в истории страны

На вершине горы Вашингтон столбики термометров показали температуру в -42,2 градуса, а скорость ветра на склоне достигала 160 км в час.

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Метеорологи зафиксировали на вершине горы Вашингтон в Нью-Гэмпшире температуру -42,2 °С. По словам ученых-климатологов, это самая низкая температура, зарегистрированная в истории Соединенных Штатов. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что скорость ветра на горе достигала 160 км/ч.

В NASA заявили, что на вершине горы Вашингтон на этой неделе было немного холоднее, чем в среднем на Марсе. Предыдущий рекорд там был зафиксирован в 2004 году. Тогда температура составляла –38,8 °С.

Видео, записанные некоммерческой обсерваторией Маунт-Вашингтон показывают, как экстремально холодный и сильный ветер со скоростью более 160 километров в час от арктического воздушного потока обрушился на горную вершину.

Напомним, в Украине, из-за прихода холодной воздушной массы арктического происхождения, ожидаются снегопады. Фокус в одном материале собрал прогнозы погоды и рассказал, к чему готовиться украинцам в ближайшие дни.

Также Фокус писал, что в начале января горнолыжные курорты в Альпах были вынуждены закрывать свои трассы из-за аномально высокой температуры и отсутствия снега на склонах.