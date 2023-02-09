Великий скандал: німецький депутат таємно відвідав Білорусь минулого року, — ЗМІ

За словами журналістів, депутат довгий час приховував поїздку до Білорусі та не згадував її у своїх звітах. Однак потім зізнався, заявивши, що зустрічався із покійним нині Макеєм.

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Депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" (АдГ) Петро Бистрон таємно відвідав Білорусь. Про це повідомляє CORRECTIV.

Повідомляється, що політик публічно оголосив про свою подорож лише 8 лютого на пресконференції АдГ. За словами Бистрона, він зустрічався з уже покійним міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм, але предмет їхньої розмови не повідомляється. Комітет із закордонних справ Бундестагу не був проінформований про цю поїздку.

Видання пише, що сам Бистрон часто любить показувати, з якими політиками зустрічається, публікуючи різні фото у себе в Instagram. Однак у листопаді 2022 року він прилетів до столиці Литви Вільнюс, щоб налагодити контакти з місцевими аналітичними центрами. Однак потім він вирушив до Білорусі.

У матеріалі сказано, що джерела у прикордонній службі Литви також підтвердили поїздку депутата.

"Білорусь вважається останньою диктатурою в Європі, а правитель Олександр Лукашенко є найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна. Країна відіграє центральну роль в агресивній війні Росії проти України", — зазначили журналісти.

Як заявив Майкл Рот із "Соціал-демократичної партії Німеччини", який є головою комітету Бундестагу із закордонних справ, Бистрон у своїх звітах раніше не згадував про поїздку до Білорусі.

"Це дуже дивний процес", — сказав він.

Депутат від Християнсько-демократичної партії Родеріх Кізеветтер заявив, що поїздки до країн, які беруть активну участь у війні проти України, дуже сумнівні з погляду політики безпеки.

"Особливо коли їх приховують", — зазначив він.

За словами журналістів, в "Альтернативі для Німеччини" точаться суперечки про те, як ставитися до війни в Україні. Приміром, у січні у партії представили якийсь проросійський "мирний план", проте він спричинив великий конфлікт серед політиків. Журналісти зазначають, що партійне керівництво, мабуть, хоче у майбутньому виглядати прихильно до Росії.

Раніше Фокус писав, що Німеччина передасть Україні керовані ракети та нову партію ЗСУ Gepard. Новий пакет військової допомоги надійде до України до кінця лютого. А в березні очікуються танки та інженерні мостоукладачі.

Ще нагадаємо, що ЗМІ показали танкові навчання ЗСУ поблизу кордону Білорусі. Навчання біля прикордонної з Білоруссю території проводяться на тлі анонсованих поставок німецьких танків Leopard 2 та американських M1 Abrams.