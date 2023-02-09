Большой скандал: немецкий депутат тайно посетил Беларусь в прошлом году, — СМИ

По словам журналистов, депутат долгое время скрывал поездку в Беларусь и не упоминал ее в своих отчетах. Однако затем признался, заявив, что встречался с покойным ныне Макеем.

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Депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" (АдГ) Петр Быстрон тайно посетил Беларусь. Об этом сообщает CORRECTIV.

Сообщается, что политик публично объявил о своей поездке лишь 8 февраля на пресс-конференции АдГ. По словам Быстрона, он встречался с уже покойным министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, но предмет их разговора не сообщается. Комитет по иностранным делам Бундестага не был проинформирован об этой поездке.

Издание пишет, что сам Быстрон часто любит показывать, с какими политиками встречается, публикуя различные фото у себя в Instagram. Однако в ноябре 2022 года он прилете в столицу Литвы Вильнюс, чтобы наладить контакты с местными аналитическими центрами. Однако затем он отправился в Беларусь.

В материале сказано, что источники в пограничной службе Литвы также подтвердили поездку депутата.

"Беларусь считается последней диктатурой в Европе, а правитель Александр Лукашенко является ближайшим союзником президента России Владимира Путина. Страна играет центральную роль в агрессивной войне России против Украины", — отметили журналисты.

Как заявил Майкл Рот из "Социал-демократической партии Германии", который является председателем комитета Бундестага по иностранным делам, Быстрон в своих отчетах ранее не упоминал о поездке в Беларусь.

"Это очень странный процесс", — сказал он.

Депутат от Христианско-демократической партии Родерих Кизеветтер заявил, что поездки в страны, которые активно участвуют в войне против Украины, весьма сомнительны с точки зрения политики безопасности.

"Особенно когда их скрывают", — отметил он.

По словам журналистов, в "Альтернативе для Германии" ведутся споры о том, как относиться к войне в Украине. К примеру, в январе в партии представили некий пророссийский "мирный план", однако он вызвал большой конфликт среди политиков. Журналисты отмечают, что партийное руководство, видимо, хочет в будущем выглядеть благосклонно к России.

Ранее Фокус писал, что Германия передаст Украине управляемые ракеты и новую партию ЗСУ Gepard. Новый пакет военной помощи поступит в Украину до конца февраля. А в марте ожидаются танки и инженерные мостоукладчики.

Еще напомним, что СМИ показали танковые учения ВСУ вблизи границы Беларуси. Учения у приграничной с Беларусью территорией проводятся на фоне анонсированных поставок немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams.