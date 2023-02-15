Водій загинув: в ізраїльському місті Лод вибухнув замінований автомобіль (відео)

Парамедики спробували врятувати чоловіка, але не встигли. У місцевих ЗМІ пишуть про цілеспрямоване вбивство та пов'язують подію з кримінальними розбираннями.

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Вдень 15 лютого в ізраїльському місті Лод вибухнув замінований автомобіль. У салоні був водій, він загинув. Про це повідомляє агентство CursorInfo.

О 13:00 до екстрених служб Ізраїлю надійшло повідомлення про вибух машини на вулиці Мордей ха-гетаот біля центрального вокзалу в Лоді.

Під час пригоди бригада парамедиків перебувала на сусідній вулиці, проте врятувати водія вони не змогли.

"Ми були на сусідній вулиці, коли почули гучний вибух, побачили дим, побігли на місце події та помітили автомобіль, який загорівся. Ми підійшли до транспортного засобу, коли це стало можливо, і, на жаль, виявили людину без ознак життя", — розповіли журналістам про парамедик Моше Гальбштейн і лікар швидкої допомоги Майкл Дор.

Вони на місці констатували смерть водія.

Поліція поінформувала, що розпочала розслідування обставин інциденту.

ЗМІ пишуть, що вибух міг бути спланованим убивством водія. Журналісти з посиланням на неофіційні коментарі поліції навіть називають ім'я загиблого Омер Шаабан. За однією з версій, те, що сталося, може бути пов'язане з кримінальними розбираннями в місті.

Нагадаємо, 28 січня невідомий влаштував стрілянину на місці археологічних розкопок у Місті Давида — найстарішому районі Єрусалиму. Внаслідок поранення отримали дві особи.

Напередодні, 27 січня, в районі Неве-Яаків в Єрусалимі 21-річний Алкам Хайрі стріляв по людях, які вийшли із синагоги "Атерет Авраам".