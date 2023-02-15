Водитель погиб: в израильском городе Лод взорвался заминированный автомобиль (видео)

Парамедики попытались спасти мужчину, но не успели. В местных СМИ пишут о целенаправленном убийстве и связывают произошедшее с криминальными разборками.

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Днем 15 февраля в израильском городе Лод взорвался заминированный автомобиль. В салоне находился водитель, он погиб. Об этом сообщает агентство CursorInfo.

В 13:00 в экстренные службы Израиля поступило сообщение о взрыве машины на улице Мордей ха-гетаот возле центрального вокзала в Лоде.

Во время происшествия бригада парамедиков находилась на соседней улице, однако спасти водителя они все равно не смогли.

"Мы были на соседней улице, когда услышали громкий взрыв, увидели дым, побежали на место происшествия и обнаружили автомобиль, который загорелся. Мы подошли к транспортному средству, когда это стало возможно, и, к сожалению, обнаружили человека без признаков жизни", — рассказали журналистам о случившемся парамедик Моше Гальбштейн и врач скорой помощи Майкл Дор.

Они на месте констатировали смерть водителя.

Полиция проинформировала, что начала расследование обстоятельств инцидента.

СМИ пишут, что взрыв мог быть спланированным убийством водителя. Журналисты со ссылкой на неофициальные комментарии полиции даже называют имя погибшего — Омер Шаабан. По одной из версий, произошедшее может быть связано с криминальными разборками в городе.

Напомним, 28 января неизвестный устроил стрельбу на месте археологических раскопок в Городе Давида — старейшем районе Иерусалима. В результате ранения получили два человека.

Накануне, 27 января, в районе Неве-Яаков в Иерусалиме 21-летний Алкам Хайри стрелял по людям, которые вышли из синагоги "Атерет Авраам".