Політичний землетрус: Байден не впевнений, чи піде в президенти США 2024 року, — ЗМІ

За словами журналістів, близькі до президента США люди кажуть, що немає жорстких термінів чи формальних процедур для ухвалення рішення про дату запуску передвиборчої кампанії. Останні приготування було відкладено через подорож Байдена до Києва.

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Президент США Джо Байден може ухвалити рішення не балотуватися знову на виборах у 2024 році. Принаймні так думають у Демократичній партії США, які очікують, що Байден оголосить про своє рішення публічно. Про це пише Politico.

Видання пише, що передбачається, що Байден оголосить про це у квітні 2023 року. Проте близькі до президента люди кажуть, що немає жорстких термінів чи формальних процедур для ухвалення рішення про дату запуску передвиборчої кампанії. Останні приготування було відкладено через подорож Байдена до Києва.

За словами журналістів, мовчання Байдена сприймається як нерішучість, що негативно впливає на атмосферу у Демократичній партії. Деякі потенційні кандидати в президенти та десятки великих донорів розробляють стратегію та навіть запасний план, намагаючись також зберігати публічну підтримку Байдена.

У матеріалі сказано, що після того, як Дональд Трамп оголосив про те, що збирається балотуватися в президенти США у 2024 році, у радників Байдена виникло бажання серйозно розпочати складання власних планів запуску передвиборчої кампанії. Однак зараз терміновість не очевидна, а все через найкращий результат проміжних виборів для демократів.

Прихильники Байдена сказали журналістам, що президент США зараз зосереджений на безпосередній роботі, мало часу приділяє обговоренню виборів. Передбачається, що відмова Байдена йти на вибори буде для американських демократів політичним землетрусом, якого вони не мали вже давно.

Так, за словами журналістів, це приверне увагу до віцепрезидента Камалі Харріс, чия кандидатура є неоднозначною.

Як розповів політолог-демократ Марк Лонгабо, Байдену не вдасться "ухиляти" до літа. Йому доведеться ухвалити рішення та оголосити його публічно.

Журналісти Reuters заявили, що США попередили український уряд, що їхні ресурси не безмежні. Так, республіканці, які виступають проти Байдена з більшості питань, підтримують допомогу для України, і навіть закликають надати ЗСУ потужнішу зброю і якнайшвидше.

Ще нагадаємо, що у WSJ, що США представлять нові санкції проти Росії. Адміністрація Джо Байдена підготувала новий набір обмежень проти 200 російських фізичних та юридичних осіб за підтримку великої війни в Україні. У центрі уваги — фірми-прокладки, які допомагають Москві ухилятися від санкцій.