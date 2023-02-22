У США попередили український уряд, що їхні ресурси не безмежні, – Reuters

За даними журналістів, республіканці, які виступають проти Байдена з більшості питань, підтримують допомогу для України, і навіть закликають надати ЗСУ потужнішу зброю і якнайшвидше.

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В обох палатах Конгресу США підтримують надання допомоги Україні у війні проти Російської Федерації. Проте український уряд також отримав сигнал, що ресурси США не безмежні. Про це пише Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника.

"Всі розуміють, що ця (війна) має колись закінчитися. І ми всі хотіли б, щоб вона закінчилася швидше раніше ніж пізніше", — цитують журналісти чиновника.

Автори публікації вказують на те, що підтримка надання військової допомоги Україні серед американців упала на 15 відсотків порівняно з квітнем минулого року. Наразі 58 відсотків громадян США виступають за надання допомоги ЗСУ.

Повідомляється, що Україна ще має двопартійну підтримку американського Конгресу. За даними ЗМІ, республіканські лідери, які люто виступають проти Байдена в більшості питань, виступають за підтримку оборони України, і навіть закликають Вашингтон направити більш потужну зброю і якнайшвидше.

При цьому всередині республіканської партії спостерігається розкол. Про це свідчить так звана "резолюція про втому України", яку підписали 11 депутатів-республіканців Палати представників із 222.

"Вплив цієї невеликої групи на вечірку ще належить побачити, але я думаю, що це стосується всіх нас", — зазначила старша наукова співробітниця Європейського центру Атлантичної ради у Вашингтоні Рейчел Ріццо.

Нагадаємо, що 20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ. На брифінгу в українській столиці Байден повідомив, що Україна отримає від США пакет військової допомоги на 500 млн. доларів — боєприпаси для далекобійних РСЗВ HIMARS і гаубиць, а також ПТРК Javelin.

Фокус також писав про те, що під час візиту до Києва Джо Байден заявив, що Україна отримає від партнерів 700 танків та тисячі одиниць бронетехніки. За його словами, ЗСУ отримають тисячу артилерійських систем та мільйони снарядів.