В США предупредили украинское правительство, что их ресурсы не безграничны, – Reuters

По данным журналистов, республиканцы, которые выступают против Байдена по большинству вопросов, поддерживают помощь для Украины, и даже призывают предоставить ВСУ более мощное оружие и как можно быстрее.

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В обеих палатах Конгресса США поддерживают предоставление помощи Украине в войне против Российской Федерации. Однако украинское правительство также получило сигнал о том, что ресурсы США не безграничны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

"Все понимают, что эта (война) должна когда-то закончиться. И мы все хотели бы, чтобы она закончилась скорее раньше, чем позже", — цитируют журналисты чиновника.

Авторы публикации указывают на то, что поддержка оказания военной помощи Украине среди американцев упала на 15 процентов по сравнению с апрелем прошлого года. На данный момент 58 процентов граждан США выступают за предоставление помощи ВСУ.

Сообщается, что Украина все еще имеет двухпартийную поддержку американского Конгресса. По данным СМИ, республиканские лидеры, яростно выступающее против Байдена в большинстве вопросов, выступают за поддержку обороны Украины, и даже призывают Вашингтон направить более мощное оружие и как можно быстрее.

При этом внутри республиканской партии наблюдается раскол. Об этом свидетельствует так называемая "резолюция об усталости Украины", которую подписали 11 депутатов-республиканцев Палаты представителей из 222.

"Влияние этой небольшой группы на вечеринку еще предстоит увидеть, но я думаю, что это касается всех нас", — отметила старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета в Вашингтоне Рэйчел Риццо.

Напомним, что 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев. На брифинге в украинской столице Байден сообщил, что Украина получит от США пакет военной помощи на 500 млн долларов — боеприпасы для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin.

Фокус также писал о том, что во время визита в Киев Джо Байден заявил, что Украина получит от партнеров 700 танков и тысячи единиц бронетехники. По его словам, ВСУ получат тысячу артиллерийских систем и миллионы снарядов.