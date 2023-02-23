Политическое землетрясение: Байден не уверен, пойдет ли в президенты США в 2024 году, — СМИ

По словам журналистов, близкие к президенту США люди говорят, что нет жестких сроков или формальных процедур для принятия решения о дате запуска предвыборной кампании. Последние приготовления были отложены из-за поездки Байдена в Киев.

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Президент США Джо Байден может принять решение не баллотироваться снова на выборах в 2024 году. По крайней мере, так думают в Демократической партии США, которые ожидают, что Байден объявит о своем решении публично. Об этом пишет Politico.

Издание пишет, что предполагается, что Байден объявит об этом в апреле 2023 года. Однако близкие к президенту люди говорят, что нет жестких сроков или формальных процедур для принятия решения о дате запуска предвыборной кампании. Последние приготовления были отложены из-за поездки Байдена в Киев.

По словам журналистов, молчание Байдена воспринимается как нерешительность, что негативно влияет на атмосферу в Демократической партии. Некоторые потенциальные кандидаты в президенты и десятки крупных доноров разрабатывают стратегию и даже запасной план, пытаясь также сохранять публичную поддержку Байдена.

В материале сказано, что после того, как Дональд Трамп объявил о том, что собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году, у советников Байдена возникло желание всерьез приступить к составлению собственных планов запуска предвыборной кампании. Однако сейчас срочность не очевидна, а все из-за лучшего результата промежуточных выборов для демократов.

Сторонники Байдена сказали журналистам, что президент США сейчас сосредоточен на непосредственной работе, он мало времени уделяет обсуждению выборов. Предполагается, что отказ Байдена идти на выборы будет для американских демократов политическим землетрясением, которого они не испытывали уже давно.

Так, по словам журналистов, это привлечет внимание к вице-президенту Камале Харрис, чья кандидатура является неоднозначной.

Как рассказал политолог-демократ Марк Лонгабо, у Байдена не получится "увиливать" до лета. Ему придется принять решение и объявить его публично.

Журналисты Reuters заявили, что США предупредили украинское правительство, что их ресурсы не безграничны. Так, республиканцы, которые выступают против Байдена по большинству вопросов, поддерживают помощь для Украины, и даже призывают предоставить ВСУ более мощное оружие и как можно быстрее.

Еще напомним, что в WSJ, что США представят новые санкции против России. Администрация Джо Байдена приготовила новый набор ограничений против 200 российских физических и юридических лиц за поддержку большой войны в Украине. В центре внимания — фирмы-прокладки, помогающие Москве уклоняться от санкций.