Польща висилає військового аташе Білорусі, — МЗС країни

Польські журналісти заявили, що Білорусь надіслала трьох польських дипломатів, серед яких офіцер зв'язку прикордонної служби.

Related video

Польща збирається вислати військового аташе Білорусі. Про це заявив речник міністерства закордонних справ країни Лукаш Ясіна, пише Польське агентство друку.

Журналісти зазначили, що ще 17 лютого МЗС Білорусі запровадило нові обмеження для польських вантажів, які можуть перетинати лише польсько-білоруський кордон та більше не можуть використовувати прикордонні переходи Білорусі з Латвією та Литвою.

Крім того, як сказано у матеріалі, Білорусь вислала трьох польських дипломатів, серед яких офіцер зв'язку прикордонної служби. Це сталося після того, як Польща закрила один із двох прикордонних пунктів пропуску вантажівок.

Також видання нагадало, що голова МВС Польщі Маріуш Камінський оголосив про закриття пункту прикордонного пропуску Бобровники 9 лютого після того, як білоруський суд засудив Анджея Почобута білоруського журналіста та активіста незалежної Спілки поляків Білорусі до 8 років в'язниці. Його звинуватили у розпалюванні національної ненависті.

Повідомляється, що Почобута заарештували ще у березні 2021 року. З того часу він ув'язнений. Європейський парламент визнав його політичним ув'язненим.

Раніше Міноборони Польщі заявило, що країна почала будувати укріплення на кордонах із Росією та Білоруссю. За словами міністра Маріуша Блащака, перші оборонні споруди вже почали зводити на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Також МЗС Польщі заявляло, що Варшава відправить Україні 14 танків Leopard у найближчі тижні. У відомстві зазначили, що також не проти відправки в Україну винищувачів. Однак для цього необхідно досягти консенсусу з країнами НАТО.