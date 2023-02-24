Польша высылает военного атташе Беларуси, — МИД страны

Польские журналисты заявили, что Беларусь выслала трех польских дипломатов, среди которых офицер связи пограничной службы.

Related video

Польша собирается выслать военного атташе Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Лукаш Ясина, пишет Польское агентство печати.

Журналисты отметили, что еще 17 февраля МИД Беларуси ввело новые ограничения для польских грузов, которые могут пересекать только польско-белорусскую границу и больше не могут использовать пограничные переходы Беларуси с Латвией и Литвой.

Кроме того, как сказано в материале, Беларусь выслала трех польских дипломатов, среди которых офицер связи пограничной службы. Это произошло после того, как Польша закрыла один из двух пограничных пунктов пропуска грузовиков.

Также издание напомнило, что глава МВД Польши Мариуш Каминский объявил о закрытии пункта пограничного пропуска Бобровники 9 февраля после того, как белорусский суд приговорил Анджея Почобута белорусского журналиста и активиста независимого Союза поляков Беларуси, к 8 годам тюрьмы. Его обвинили в разжигании национальной ненависти.

Сообщается, что Почобута арестовали еще в марте 2021 года. С тех пор он находится в заключении. Европейский парламент признал его политическим заключенным.

Ранее Минобороны Польши заявило, что страна начала строить укрепления на границах с Россией и Беларусью. По словам министра Мариуша Блащака, первые оборонительные постройки уже начали строить на границе с Калининградской областью РФ.

Также МИД Польши заявляло, что Варшава отправит Украине 14 танков Leopard в ближайшие недели. В ведомстве отметили, что также не против отправки в Украину истребителей. Однако для этого необходимо достичь консенсуса со странами НАТО.