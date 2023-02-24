Не вмів читати до 18 років: в Англії чоловік стане наймолодшим чорношкірим професором

Джейсон Ардей — британський соціолог, письменник та фандрайзер. У березні він приступить до роботи професором соціології освіти в Кембриджському університеті і стане одним із 155 чорношкірих професорів у Великій Британії.

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Джейсон Ардей став наймолодшим темношкірим професором у Кембриджському університеті, хоча навчився читати та писати лише у віці 18 років і не міг говорити до 11 років. Про це повідомляє The Guardian.

У дитинстві Ардею поставили діагноз глобальної затримки розвитку, що вплинуло його здатність говорити і читати. Він говорив мовою жестів до 11 років, лише у підлітковому віці навчився читати і писати. Терапевти передбачали, що він потребуватиме постійної допомоги протягом усього життя.

Однак Джейсон довів, що вони помилялися, і наступного місяця він розпочне роботу в Кембриджському університеті як професор на факультеті освіти. У свої 37 років він стане наймолодшим темношкірим професором в університеті.

[ + – ] Чоловік завжди мріяв працювати в Оксфорді чи Кембриджі Фото: who

"Моя робота зосереджена насамперед на тому, як ми можемо відкрити двері для більшої кількості людей з неблагополучних верств населення та по-справжньому демократизувати вищу освіту. Сподіваюся, що перебування в такому місці, як Кембридж, дасть мені можливість вивести цей порядок денний на національний і глобальні рівні", — говорить Джейсон.

Десять років тому, готуючись до захисту докторської дисертації, він написав низку особистих цілей на стіні спальні своєї матері. Третя в його списку свідчила: "Одного разу я працюватиму в Оксфорді або Кембриджі". 6 березня ця мрія стане реальністю.

"Яким би оптимістом я не був, я ніяк не міг подумати, що це станеться", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчені намагаються розібратися у призначенні "Брами богів" у Перу. Ці рукотворні гігантські двері в скелі служили стародавнім поселенням чи місцем паломництва, чи порталом в інші світи.

Також повідомлялося, що вчені прирівняли нездорову їжу до алкоголю, тютюну та кокаїну. Експерти вимагають від ВООЗ визнати вживання шкідливої їжі справжньою залежністю, як алкоголізм чи наркоманія.