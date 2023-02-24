Не умел читать до 18 лет: в Англии мужчина станет самым молодым чернокожим профессором

Джейсон Ардей — британский социолог, писатель и фандрайзер. В марте он приступит к работе профессором социологии образования в Кембриджском университете и станет одним из 155 чернокожих профессоров в Великобритании.

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Джейсон Ардей стал самым молодым темнокожим профессором в Кембриджском университете, хотя научился читать и писать только в возрасте 18 лет и не мог говорить до 11 лет. Об этом сообщает The Guardian.

В детстве Ардею поставили диагноз глобальной задержки развития, что повлияло на его способность говорить и читать. Он говорил на языке жестов до 11 лет, а только в подростковом возрасте научился читать и писать. Терапевты предсказывали, что он будет нуждаться в постоянной помощи в течение всей жизни.

Однако Джейсон доказал, что они ошибались, и в следующем месяце он приступит к работе в Кембриджском университете в качестве профессора на факультете образования. В свои 37 лет он станет самым молодым темнокожим профессором в университете.

[ + – ] Мужчина всегда мечтал работать в Оксфорде или Кембридже Фото: The Guardian

"Моя работа сосредоточена в первую очередь на том, как мы можем открыть двери для большего числа людей из неблагополучных слоев населения и по-настоящему демократизировать высшее образование. Надеюсь, что пребывание в таком месте, как Кембридж, даст мне возможность вывести эту повестку на национальный и глобальный уровни", — говорит Джейсон.

Десять лет назад, готовясь к защите докторской диссертации, он написал ряд личных целей на стене спальни своей матери. Третья в его списке гласила: "Однажды я буду работать в Оксфорде или Кембридже". 6 марта эта мечта станет реальностью.

"Каким бы оптимистом я ни был, я никак не мог подумать, что это случится", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые пытаются разобраться в предназначении "Врат богов" в Перу. Эти рукотворные гигантские двери в скале служили древним поселениям то ли местом паломничества, то ли порталом в иные миры.

Также сообщалось, что ученые приравняли нездоровую пищу к алкоголю, табаку и кокаину. Эксперты требуют от ВОЗ признать употребление вредной еды настоящей зависимостью, как алкоголизм или наркомания.