Не знають, що робити: в Англії 8 шкіл відмовилися брати на навчання 12-річного хлопчика

Мати дитини почувається безпорадною, адже їй довелося кинути роботу, щоб постійно стежити за сином.

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У Великій Британії, у місті Бредфорд, вісім шкіл відмовилися прийняти на навчання 12-річного хлопчика. Зневірена мати дитини звинувачує в усьому місцевих чиновників. Про це повідомляє видання Mirror.

З липня 2022 року Мейсон Тіррелл не відвідував школу. Цілих сім місяців він та його батьки чекають, поки йому підберуть новий навчальний заклад.

Мати школяра, Джоді Тіррелл, звинувачує місцевих чиновників у "диявольській" поведінці, говорячи, що вона забрала свого сина з попередньої школи, бо його дуже часто карали. Хлопцеві було поставлено діагноз "синдром дефіциту уваги та гіперактивність". Після цього вісім шкіл відмовилися брати його на навчання.

Жінка каже, що тепер вона у скрутному становищі, бо їй довелося кинути роботу, щоб доглядати Мейсона, який з того часу сидить удома.

[ + – ] Хлопчик також страждає через брак спілкування з однолітками Фото: brit

"Я справді психічно та емоційно виснажена. Мені довелося залишити роботу, щоб бути вдома з ним. Я просто почуваюся безпорадною. Мені доводиться весь час ганятися за шкільною командою Бредфордської ради, щоб отримати відповіді, адже вони не виходять на зв'язок", — розповідає мати дитини.

Джоді хвилюється, що Мейсон втрачає можливість здобути освіту, що її син також страждає через брак спілкування з однолітками. Вона боїться, що дитина застрягне вдома ще на багато місяців, перш ніж буде знайдено відповідну школу. Місцеві чиновники заявили, що вони намагатимуться вирішити проблему якнайшвидше.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у британській школі спалахнув скандал через спідниці. Вчителі доводять школярок до сліз. Середня школа Рейнфорд у Мерсісайді опинилася в центрі скандалу з приводу політики щодо шкільної форми та довжини спідниць учениць, в результаті якого деякі дівчатка пішли додому в сльозах.

Також повідомлялося, що Періс Гілтон поскаржилася на сексуальні домагання у школі. Світська левиця зізналася, що коли вона навчалася у школі Прово-Каньйон, їй та іншим ученицям проводили насильницькі медогляди.