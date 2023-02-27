Не знают что делать: в Англии 8 школ отказались брать на обучение 12-летнего мальчика

Мать ребенка чувствует себя беспомощной, ведь ей пришлось бросить работу что бы постоянно следить за сыном.

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В Великобритании, в городе Брэдфорд, восемь школ отказались принять на обучение 12-летнего мальчика. Отчаявшаяся мать ребенка винит во всем местных чиновников. Об этом сообщает издание Mirror.

С июля 2022 года Мэйсон Тиррелл не посещал школу. Целых семь месяцев он и его родители ждут, пока ему подберут новое учебное заведение.

Мать школьника, Джоди Тиррелл, обвиняет местных чиновников в "дьявольском" поведении, говоря, что она забрала своего сына из предыдущей школы, потому что его очень часто наказывали. Парню был поставлен диагноз "синдром дефицита внимания и гиперактивность". После этого уже восемь школ отказались брать его на учебу.

Женщина говорит, что теперь она в затруднительном положении, потому что ей пришлось бросить работу, чтобы присматривать за Мейсоном, который с тех пор сидит дома.

[ + – ] Мальчик также страдает из-за нехватки общения со сверстниками Фото: The Mirror

"Я действительно психически и эмоционально истощена. Мне пришлось оставить работу, чтобы быть дома с ним. Я просто чувствую себя беспомощной. Мне приходится все время гоняться за школьной командой Брэдфордского совета, чтобы получить ответы, ведь они не выходят на связь", — рассказывает мать ребенка.

Джоди волнуется, что Мейсон упускает возможность получить образование, что ее сын также страдает из-за нехватки общения со сверстниками. Она боится, что ребенок застрянет дома еще на много месяцев, прежде чем будет найдена подходящая школа. Местные чиновники заявили, что они постараются решить проблему как можно быстрее.

Напомним, ранее Фокус писал, что в британской школе вспыхнул скандал из-за юбок. Учителя доводят школьниц до слез. Средняя школа Рейнфорд в Мерсисайде оказалась в центре скандала по поводу политики в отношении школьной формы и длины юбок учениц, в результате которого некоторые девочки ушли домой в слезах.

Также сообщалось, что Пэрис Хилтон пожаловалась на сексуальные домогательства в школе. Светская львица призналась, что когда она училась в школе Прово-Каньон ей и другим ученицам проводили насильственные медосмотры.